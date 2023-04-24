Рослини є не лише окрасою, а й важливою частиною екостильного інтер’єру

Бажання жити в екологічно чистому світі, вільному від забруднення переходить і до населення, і на дизайнерів інтер’єрів. Екостиль в інтер’єру – це не тільки мода, але й практичність, яка дозволяє створити затишний та комфортний простір, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Як створити екостильний інтер’єр та які матеріали використовуватиме для його реалізації, розповідає блог «Все про ремонт та будівництво».

Що таке екостиль

Екостиль у дизайні інтер’єру – це тенденція, яка прагне використовувати натуральні та екологічно чисті матеріали при оформленні інтер’єрів. Цей стиль не тільки актуальний і сучасний, але й практичний, тому що в будинку, оформленому в екостилі, менше шкідливих речовин та більше свіжого повітря.

Як створити екостильний інтер’єр

Створення екостильного інтер’єру починається з вибору матеріалів, які будуть використовуватись для його оформлення, але не обмежується тільки ними.

1. Дерево.

Дерево є одним із найпопулярніших матеріалів для екостильного інтер’єру. Це натуральний і екологічно чистий матеріал, який також має теплу і приємну на дотик текстуру. Дерево може використовуватися для облицювання стін, підлоги та меблів.

2. Камінь.

Камінь також є популярним матеріалом для екостильного інтер’єру. Він натуральний і міцний, а також має унікальну текстуру і колір. Камінь може використовуватися для облицювання стін, підлоги, каміна та меблів.

3. Бамбук.

Бамбук є одним із найбільш екологічно чистих матеріалів для екостильного інтер’єру. Він швидко зростає і не вимагає багаторічного вирощування. Бамбук може використовуватися для оформлення стін, підлоги, стелі та меблів.

4. Кераміка.

Кераміка – це натуральний матеріал, який має унікальні властивості. Він не містить ніяких шкідливих речовин і чудово підходить для обробки стін і підлог.

5. Органічні тканини.

Органічні тканини є екологічно чистими та безпечними для здоров’я матеріалами, які можна використовувати при оформленні інтер’єру. Це можуть бути бавовна, льон, шерсть, шовк та інші натуральні матеріали. Органічні тканини не містять хімічних речовин і дозволяють дихати шкірі.

6. Природні відтінки.

Природні відтінки є основою екологічного інтер’єру. Як основні кольори можуть використовуватися зелені, коричневі, бежеві, сірі та інші природні відтінки.

7. Рослинні мотиви.

На стінах, підлозі та текстильних виробах можна використовувати рослинні візерунки та принти.

8. Природне освітлення.

Вікна мають бути досить великими, щоб у кімнату потрапляла достатня кількість світла. Замість важких фіранок можна використовувати легкі штори чи римські жалюзі.

9. Рослини.

Рослини є не лише окрасою, а й важливою частиною екостильного інтер’єру. Вони не лише очищають повітря, а й створюють приємну атмосферу в кімнаті.

10. Натуральні елементи декору.

Натуральні елементи декору, такі як камені, черепашки, горщики з глини, дерев’яні предмети також допоможуть створити екостильний інтер’єр.

Переваги екостильного інтер’єру:

поліпшення якості повітря у приміщенні;

створення затишної та приємної атмосфери;

використання екологічно чистих матеріалів;

створення довговічного інтер’єру;

зниження витрат на енергоспоживання.

Як вибрати екостиль для своєї оселі

Вибір екостилю для свого будинку залежить від багатьох факторів: особисті уподобання, бюджет, тип приміщення тощо. Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати відповідний екостиль для вашого будинку:

1. Визначте основний стиль інтер’єру, який ви хочете створити. Це може бути мінімалізм, скандинавський стиль, рустикальний стиль або інший.

2. Розгляньте використання натуральних матеріалів. Це може бути дерево, камінь, льон, бавовна, шерсть тощо.

3. Використовуйте меблі, виготовлені з натуральних матеріалів. Замість пластикових або штучних меблів краще вибрати меблі з дерева, ротанга або бамбука.

4. Використовуйте природні відтінки та рослинні мотиви при оформленні інтер’єру.

5. Встановіть великі вікна для максимального використання природного світла.

6. Розмістіть рослини в кімнаті. Це допоможе створити затишну атмосферу та очистити повітря.

7. Використовуйте натуральні елементи декору, такі як камені, черепашки, глиняні горщики, дерев’яні вироби.