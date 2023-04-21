Меблі у цьому стилі стають більш витонченими

Кожен з нас має свій власний стиль, звички та уподобання. Сутність сучасних вишуканих, творчих натур допоможе підкреслили дизайн в стилі модерн. Коротко цей напрям можна описати як стиль елегантної практичності. Він полягає в раціональному використанні простору, природних матеріалів та освітлення. Детальніше про модерн та як його використати в різних кімнатах, розповідає CraftArt.

Історія виникнення стилю

З невпинним розвитком прогресу в кінці ХІХ, на зорі XX ст., в мистецтві з’являється новий стиль, який саме в архітектурі у різних країнах отримав назви ар нуво (у Франції, Бельгії, Голландії, Англії, США), сецесіон (в Австрії, у Німеччині, Швеції, Фінляндії, Латвії) та ліберті (в Італії). Напрям модерн увібрав у себе найкращі досягнення із минулого, синтезуючи їх у класичній формі з елементами сучасності. Як стиль інтер’єру, зразковий модерн виокремлюють у самобутній і своєрідний підхід до дизайну житла.

В основі модерну переважає лінія, що набуває гнучкості, як наслідок зміни парадигм: від класичного до сучасного. Класичний модерн поєднав у собі риси як і попереднього стилю інтер’єру, так і його більш сучасних аналогів та наступників. Абстрактні форми у стилі завжди плавні й перетікають з одного об’єкта в інший.

Характерні особливості стилю модерн:

м’які й елегантні лаковані меблі оббиті міцними тканинами бузкового, відтінків сірого й зеленого, жовтого кольорів;

розкішні люстри, світильники спроектовані у вигляді рослинних мотивів;

високі штори в підлогу, строкаті шпалери, плетені й ковані елементи в декоруванні;

використання плавних ліній: округлі кути меблів, випуклі ніжки, тримачі, що передаватимуть витонченість стебла рослини чи рух тіла тварини;

простір зонується просто і стримано: без перегородок і складних монолітних конструкцій, ефект досягається тільки за допомогою кольорів, матеріалу оздоблення підлоги та стін;

яскраві акценти на кшталт вітражів, металевих статуеток, вибагливого текстилю.

Попри оригінальні акценти та елементи декору з меблями саме стіни слугуватимуть тлом, яке виділяє їх. Щоб таке тло було універсальним та легко поєднувалося з іншими складовими, деколи залишають там вільний простір у вигляді однотонних шпалер. Стеля в дизайні може стати родзинкою інтер’єру. За допомогою підсвітки, багаторівневості, м’яких кутових ліній та обтічних форм досягається чітка виразність верхньої частини вітальні.

В кімнатах застосовується штучне освітлення, яке буде створювати затишок і романтичну атмосферу. Підлога з паркетної дошки завершить ансамбль просторового вирішення у дизайні.

В дизайні інтер’єру в стилі модерн особливістю також будуть:

декоративні подушки з оксамиту чи атласу;

скляні або керамічні вази;

скульптури, рельєфи або дрібні вишукані статуетки;

картини в класичному стилі.

Для інтер’єру у стилі модерн притаманні масивні двостулкові двері з арковим прорізом. Витонченість ліній підкреслює збільшення простору через присутність великої кількості скляних вітражних вставок.

Кухня в стилі модерн

На кухні у стилі модерн основною відмінністю інтер’єру буде його функціональність. Гарнітур з дерев’яних фасадів і стільниць. Для фасаду найкраще підійде дерево покрите лаком, тоді як стільниці в модерні дозволяють втілювати найрізноманітніші побажання замовника: деколи це натуральний камінь.

Фартух кухні часто буває заскленим, хоча пасуватиме також і декоративна штукатурка або навіть фактурна плитка із глянцевим блиском.

В такій кухні стіл фігурує як стала геометрична форма, збалансовуючи делікатність вишуканих стільців чи крісел.

Вітальня в стилі модерн

У вітальні обов’язковим атрибутом є люстра, яку доповнюватиме скляний журнальний столик. Чіткі форми дзеркальних шаф можна на вибір змінити дерев’яними: вони будуть глянцеві з вираженою фактурністю або декоративною різьбою по краях. Меблі у цьому стилі стають більш витонченими.

В хід ідуть і мармурові каміни, колони та імітація натурального каменю. Все це додає приміщенню свого, неповторного шарму. Крім того, модерн відрізняє сучасність в підході: класика з легкістю може бути замінена чимось більш свіжим. Замість паркету може використовуватись ламінат, розкішний килим може змінити й вовняна тканина або ж її імітація. Ще доречною буде й велика кількість керамічного оздоблення, що може бути вираженим у вітальні саме в мозаїках чи інших деталях декору.

Спальня в стилі модерн

У спальні, як і у всьому інтер’єрі в стилі модерн домінує приглушена пастельна колірна гама. Шпалери на стінах дозволять зекономити на дорогому оздобленні, проте функціональність інших предметів інтер’єру не повинна переважати їх естетичний вигляд.

Невіддільна частина меблевої композиції – тумбочки на ніжках, що слугуватимуть опорою для ламп. Торшери з найрізноманітнішими абажурами стануть акцентом для цих складових. Плафони торшерів та бра можуть бути оздоблені вітражами, текстилем тваринного чи квіткового принту.

Багаторівневі конструкції стель, що дозволяють створювати точкове освітлення, тим самим наповнюватимуть вишуканою атмосферою модерну не тільки спальню, а й інші кімнати, в залежності від виду того чи іншого стилю модерн: від нідерландського «ар нуво» до сецесійної Австрії.

Ванна кімната у стилі модерн

Ванну кімнату у стилі модерн вдало прикрашатимуть вітражі з дерев’яними елементами оздоблення шаф або навіть дзеркал. Підлога вимощується як глянцевою плиткою однотонного кольору з різноманітними візерунковими вкрапленнями – головне простота і широкий простір. Перевагою стилю модерн в його класичному сприйнятті й розумінні залишається його практичність та функціональність. Глянцеві поверхні не завжди тривкі до подряпин, однак неодмінно вологостійкі.