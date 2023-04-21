Квіти та зелень оновлюють і освіжають інтер’єр

Всім часом хочеться змін. Вони ніби дають нам поштовх до нових звершень, надають сил і впевненості в завтрашньому дні. Koval Studio Design пропонує кілька рішень, які не вимагають серйозних грошових вкладень та кардинальних перепланувань.

Проведіть ревізію. Огляньте критичним поглядом обстановку кімнати: що з меблів, декору вам потрібно, а що давно не використовується або вимагає ремонту. Наведіть порядок у шафах і на полицях, прибравши все непотрібне. Очистіть простір.

Зробіть перестановку. Спершу оцініть майбутні переміщення, заміряйте меблі і отвори, щоб не внести дискомфорт замість свіжих ідей. Намагайтесь перестановкою додати вільного простору. Сміливіше експериментуйте, спробуйте кілька варіантів розміщення. У разі невдачі ви завжди зможете повернути все на свої місця.

Новий декор. Коли зайве прибрали, обстановку змінили, саме час підкупити нового декору для кімнати. Прекрасно підійдуть інтер’єрні картини, декоративні рамки для колажів із сімейних фото тощо.

Оновлення текстилю. Це теж не складно: штори, покривала, диванні подушки та інше. Якщо кардинально підійти до цього питання, то за рахунок текстилю, можна навіть змінити кольорову гаму кімнати.

Квіти та зелень оновлюють і освіжають інтер’єр. Які вибрати – на ваш розсуд. Підійдуть і декоративні живі рослини в горщиках, і зрізані квіти, і гілки в вазах.