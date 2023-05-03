Набагато цікавіше та затишніше виглядають окремі меблі

Зробити актуальним багаторічний інтер’єр середньостатистичного українця без повноцінного ремонту буває досить складно. Як виявилось, це зовсім не питання грошей та можливостей. «Зелена садиба» дає поради, які допоможуть вам зробити інтер’єр таким, який буде легко трансформувати та оновити із часом.

1. Складний фон.

Перше, що найчастіше вводить в ступор у кімнатах, які виглядають неактуальними, а ремонт в них не на часі – це акцентні стіни, підлога або стеля. Тобто, база інтер’єру. Якщо можливості змінити їх немає, то дизайн інтер’єру навіть при заміні усіх меблів та текстилю залишиться майже на тому ж рівні.

Тому, якщо ви не готові робити такі глобальні роботи для поліпшення візуальної частини оселі, обирайте нейтральні варіанти. Без квіточок, візерунків, без блискіток, класичні, краще однотонні. Це стосується навіть дитячої – якщо ви не впевнені, що через 3-4 роки ви захочете ще раз пережити ремонт, не обирайте шпалери із принцесами, машинками та подібним. Дитина дуже швидко виросте з віку, коли їй це подобається, можливо, в неї з’явиться молодший брат або сестричка, а їм ці шпалери будуть неактуальні.

2. «Дорогий» дизайн інтер’єру.

Дуже часто те, що коштує дорого у магазинах, виглядає у кімнаті дешево. І люди, які далекі від дизайну, довіряють ціні та рекомендаціям продавця. Якщо ви не наймаєте спеціаліста з дизайну, не цікавитесь дизайном, не робіть ризикованих дизайнерських рішень за великі гроші.

Показовий приклад – яскрава салатова кухня із яблучним принтом, великий малюнок на стіні ванної кімнати, чорні глянцеві дверцята шафи (що постійно залишають видимі відбитки) та подібне. Це те, що з великою ймовірністю швидко перестане бути актуальним і згодом його буде шкода замінити, адже витрачено багато грошей на цей дизайн інтер’єру.

3. Пріоритети.

Ще одне, що заважає оперативно допомогти інтер’єру, – нелогічне розставлення пріоритетів при купівлі матеріалів та предметів інтер’єру. Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі масштабних матеріалів – це якість, у другу чергу – візуальне рішення, яке ми обираємо максимально просте та лаконічне.

Зазвичай у розрізі кожної лінійки можна знайти такі варіанти. Тобто, якщо вам подобається синя строката підлога, але за якістю вона середня, то обирати слід за ту ж саму ціну якіснішу натурального кольору без візерунків. Або інший приклад: шпалери у кімнату купують найдешевші, які дуже швидко починають мати поганий вигляд, а ось килим — дорогий. І тоді, щоб оновити інтер’єр, ми маємо робити масштабні роботи зі стінами. А могли просто замінити килим.

4. Комплекти.

Наступний «біль» – комплектні меблі. По-перше, це часто виглядає як рекламне фото із меблевого каталогу. По-друге, щоб змінити інтер’єр, потрібно замінювати усі меблі. При цьому набагато цікавіше та затишніше виглядають окремі меблі.

Наприклад, ви можете поєднувати три близьких відтінки дерева, світле дерево із білим, схожі меблі за стилем, один з предметів меблів можна поєднати із вхідними дверима тощо. Якщо окремий предмет вийде з ладу або вам набридне, ви зможете замінити або оновити візуально тільки його.

5. «Незручні» кольори та поєднання.

Бувають кольори, які дуже багато на себе беруть: той же яскраво-салатовий кухонний гарнітур, до нього ще можна додати червоно-чорну плитку у ванній кімнаті та подібне. Вони максимально звужують ваш вибір при купівлі інших предметів інтер’єру. На противагу їм природні, пастельні, нейтральні, розбавлені кольори та відтінки залишать вам великий простір для поєднання та оновлень дизайну інтер’єру.

6. Один стиль.

Ще один невдалий приклад – це вибір одного активного стилю при оформленні інтер’єру. Наприклад, улюблений багатьма прованс або модний декілька років тому лофт, у випадку коли цей стиль простежується у кожному предметі. Затишна оселя – це поєднання елементів різних стилів, у яких простежується «почерк» господарів. Якщо ж кімната активно заповнена елементами одного, то часткові оновлення можуть бути також тільки у рамках цього стилю, що не дуже впливає на загальний вид інтер’єру.