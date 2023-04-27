Набагато зручніше, коли усілякі потрібні дрібнички зібрані разом

Якого б розміру не була кухня, його завжди не вистачає. Проте іноді це просто питання до функціональності простору, а іноді – дійсно проблема у розмірі. Бувають такі кухні, де місця дуже мало. Збільшити простір кардинально ми не зможемо, проте зробити невелику кухню візуально просторішою, облаштувати її таким чином, щоб все необхідне знайшло своє місце, було під рукою – завдання здійсненне, стверджує «Зелена садиба».

Висувна поличка між стіною та холодильником

Дуже часто на кухні залишається простір між стіною і холодильником. У маленькій кухні навіть цей шматочок знадобиться. З цим нам допоможе висувна вузька поличка. У ній можна зберігати спеції, олії, невеликі баночки та дрібне приладдя. Це дозволить вам звільнити стандартну шафку для інших предметів.

Підвісні рослини

Проте якщо кухня маленька, займати рослинами підвіконня – нераціонально. Підвіконня можна з’єднати зі стільницею або поставити туди щось потрібне, а рослини – підвісити або розмістити на стінах за допомогою маленьких поличок.

Ярусна стійка

Там можна поставити невеликі чашки, горішки, цукор, спеції та подібне. В принципі те, чим ви часто користуєтесь. А поміж ними можна додати і щось декоративне – наприклад, невеликий вазончик або статуетку. Таку пірамідку можна зручно поставити на стіл, коли вона вам потрібна, а потім переставити на стільницю.

Збирайте маленькі речі разом

Набагато зручніше, коли усілякі потрібні дрібнички зібрані разом. Наприклад, ми збираємо різноманітне приладдя у баночки та підставки й ставимо їх на красиву тацю. Таке зберігання компактне, тому дуже економить місце. До того ж його можна зручно переміщати по поверхні для легкого прибирання.

Настінні гачки та планки

На маленькій кухні дуже часто можна побачити «завал» на поверхнях. Тому основна мета – їх очистити. Замість горизонтальних поверхонь просто використовуйте вертикальні. У цьому вам допоможуть гачки та планки. Все, що можна, підвішуємо.

Органайзери

Зверніть увагу на спеціальні органайзери, їх зараз можна часто зустріти у продажі. Це можуть бути, наприклад, такі, які чіпляються на внутрішній стороні дверцят, за нижню поличку, на стіну тощо.

Дублюйте простір на поличках

Досить часто проблема зберігання на кухні пов’язана з нераціональним використанням простору у шафках. Таку проблему можна вирішити за допомогою спеціальних вставок, які роблять додаткові «поверхи».

Багатофункціональні та компактні предмети

Ще одне рішення для маленької кухні – зменшити кількість предметів для зберігання. Для цього краще обирати предмети, які можуть виконувати різні функції та такі, що зручно складаються та займають менше місця. Наприклад, можна купити сковорідки різних розмірів, до яких підходить універсальна ручка, друшляк, який складається, пласку терку, силіконові форми для випікання замість скляних тощо.

Вкрадіть простір інших кімнат

Якщо є можливість, подумайте над варіантом вийти за рамки кухні. Можливо, ви можете поставити холодильник у коридорі? Це звільнить багато простору. Також можна у коридорі біля входу до кухні повісити додаткові полички або гачки. Частину миючих засобів та приладдя можна перемістити у ванну кімнату.