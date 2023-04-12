Потреба у тому чи іншому типі ремонту залежить від ступеня зношеності квартири

Непідготовленій людині складно скласти стовідсотково точний кошторис по ремонту квартири та ще складніше потім вкластися в неї. На підсумкову суму кошторису ремонту впливають безліч факторів, у тому числі при калькуляції, слід виділити десять основних, пише «Реммо».

1. Тип нерухомості.

Ремонт квартири в новобудові та на ринку вторинного житла – це дві великі різниці. У першому випадку знадобиться повний спектр дорогих робіт з чорнової обробки. З ремонтом вторинної нерухомості дещо простіше: в більшості випадків, можна обійтися попередніми демонтажними роботами, частину яких неважко виконати самостійно, заощадивши кілька тисяч гривень.

2. Тип ремонту.

Ремонт квартири може бути капітальним або косметичним, і цей фактор серйозно вплине на результат кошторису. Потреба у тому чи іншому типі ремонту залежить від ступеня зношеності квартири.

Косметичний ремонт можна проводити раз на кілька років:

оновити фарбу та побілку;

переклеїти шпалери;

замінити плінтуси та, можливо, наличники на міжкімнатних дверях;

повісити нові ґрати на радіатори.

Все це вимагає порівняно невеликої кількості часу та грошей. І знову частину робіт із ремонту можна виконати своїми руками, заощадивши на послугах ремонтної бригади.

З капітальним ремонтом набагато складніше. Він буде потрібний після багатьох років активної експлуатації квартири або нещасного випадку на зразок пожежі, повені і так далі. Капітальний ремонт вимагатиме великих вкладень фінансових коштів як на купівлю будівельних матеріалів, так і на оплату праці виконавців. Додатково доведеться сплатити складання дизайн-проекту та планів електро-, водопостачання.

3. Розмір квартири.

Чим більша площа житла, тим дорожче його обслуговування. Для ремонту скромної студії потрібно набагато менше будівельних матеріалів і людино годин, ніж для дво- або трикімнатної квартири. Багато компаній, що надають послуги з ремонту житла, вказують ціну за ремонт одного квадратного метра, формують, виходячи з неї, загальну вартість ремонтних робіт.

4. Необхідність перепланування.

Не можна просто так взяти та перекроїти планування квартири. Навіть якщо дуже хочеться. Хоча б тому, що це заборонено законом, і згодом квартиру після такого ремонту вже не вдасться легально продати. Щоб уникнути юридичних проблем та серйозних штрафів, потрібно оформляти перепланування за законом.

5. Клас ремонту.

Ціновий розліт від економа до елітки такий, що у непідготовленої людини дух захоплює. Тут корисне вміння приводити свої бажання у відповідність зі своїми можливостями. Серед основних ціноутворюючих субфакторів ремонту згадки гідні вартість будівельних матеріалів та репутація та запити залучених фахівців (дизайнера, робітників тощо).

6. Пора року.

Весняно-літній сезон – традиційна пора ремонтів. Бригади нарозхват, будівельні матеріали користуються підвищеним попитом і все це не може не впливати на ціни. Взимку багато робітників раді вхопитися за будь-яке замовлення по ремонту квартири, а полиці будівельних магазинів повні товарами зі знижкою. При цьому, варто врахувати, що ряд робіт – особливо на зовнішній обробці приватного будинку – провести в холодну пору року не вдасться.

7. Вибір виконавця.

Вище вже згадувалося, що частину робіт з демонтажу та обробки можна виконати самостійно, заощадивши гроші шляхом витрат особистого часу. Додатково можна замінити собою виконроба-організатора, зайнявшись закупками та доставлянням будівельних матеріалів, контролем стану справ на об’єкті, переговорами з робітниками та представниками різних організацій. Однак це ризикований крок. Нетямуща людина може пропустити грубі помилки, зроблені працівниками або напартачити із закупівлею.

8. Швидкість виконання робіт.

Якщо замовник поспішає з ремонтом, доведеться доплачувати за швидкість. Як варіант, виконроб організує роботу в дві зміни: перша виконує галасливі види робіт, друга – тихі. Таким чином ремонт квартири ведеться практично цілодобово, але за окрему платню.

9. Дизайнерські вишукування.

Фігурні стелі, ніші з підсвічуванням, панелі з дерева цінних порід, мармурові стільниці, фальш стіни з фресками, декоративні вкраплення з клінкерної плитки – все це зробить житло стильним та затишним, підкреслить індивідуальність господарів, але водночас позначиться на фінальній цифрі кошторису.

10. Прикладні опції.

Проживання в квартирі завжди можна зробити ще трохи комфортнішим, але це коштуватиме додаткових грошей: