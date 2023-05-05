Рушники потрібно прати часто, навіть якщо вони здаються чистими

Брудні рушники є одним з найбільших винуватців поширення мікробів. На те є дві причини: по-перше, рушник утримує вологу протягом тривалого часу, що сприяє виживанню бактерій; по-друге, рушники використовуються в тих приміщеннях будинку, де найбільше бактерій (туалет, ванна, кухня). Саме бактерії, що паразитують на вологій тканині, надають рушникам неприємного запаху. Jysk розповідає, як зберегти свіжість рушників.

1. Частота прання.

Рушники потрібно прати часто, навіть якщо вони здаються чистими. Якщо в сім’ї 2-3 людини, то, скажімо, рушник для рук потрібно змінювати кожні три дні. Окрім того, брудному рушнику не варто залежуватися, прати краще відразу. Якщо ж змушені відкласти прання – тоді потурбуйтесь, щоб брудний рушник був у сухому вигляді, а не скрученим у вологий клубок.

2. Прання в гарячій воді.

Подвійна доза прального порошку не дасть жодного ефекту – тканина просто поглинатиме більшу кількість мила, але це не впливатиме на їхню чистоту. Кращий спосіб видалення мікробів із рушників – прання у гарячій воді, переважно при 60-90°С. Але завжди і обов'язково треба дотримуватись інструкції з догляду на етикетці рушника.

3. Сушка з доступом до свіжого повітря.

Причина неприємного запаху також може полягати в сушці – якщо сушити в закритому приміщенні і без притоку свіжого повітря. Виймайте рушники з пральної машинки, як тільки закінчився цикл прання. Якщо вони ж трохи полежать мокрими у барабані, то вони вберуть у себе вологий і затхлий запах. Сушити рушники треба у сушарці, а краще на вулиці або у приміщенні з доступом свіжого повітря, розвісивши їх так, щоб між ними було достатньо простору.

4. Антибактеріальні засоби.

Якщо ж навіть після прання та сушки рушники мають неприємний запах, рішення є – замочування рушників у спеціальних антибактеріальних рідких пральних порошках. Особливістю таких засобів є те, що вони запобігають появі та розмноженню бактерій і після прання. А щоб не нашкодити тканині – суворо дотримуйтесь правил використання, що прописані в інструкції. Також ретельно обирайте засіб – надавайте перевагу екологічно безпечним розчинам без агресивних синтетичних компонентів.

5. Зберігання.

Свіжовипрані рушнички потребують вдосталь місця на полицях – не запихайте їх у шафи, а охайно складайте у стопочки. Для приємного запаху можна застосовувати різноманітні ароматичні засоби – тканинні мішечки з пахучими травами, духмяні сорти мила, запашні палички тощо.