Обов'язково потрібно дотримуватись дотримання рекомендацій та інструкцій, які дають виробники

Неправильно організована система каналізації та водопроводу неминуче призведе до некомфортного життя господарів будинку. Станеться це через те, що можуть виникати протікання або засмічення, які призводять до серйозних проблем, а вони, у свою чергу, до непередбачених фінансових витрат. Про що варто подбати, розповідає РКК.

Варто звернути особливу увагу на це власникам квартир на останніх поверхах будинку. При виникненні проблем із водопостачанням та каналізацією вам потрібно буде проводити ремонтні роботи, як у своїй оселі, так і відшкодовувати збитки у квартирі сусідів. За дотримання всіх експлуатаційних вимог та норм, ці системи функціонуватимуть без перебоїв.

Найчастіше, аварійні ситуації виникають через порушення технічних норм організації водопровідної системи та каналізації, а їх якість і довговічність прямо залежать від типу трубопровідної продукції. Труби зі сталі зварюються та випалюються цинковим матеріалом, який здатний надійно захистити метал від появи корозії. Однак через час іржа руйнуватиме сталь, і через це в трубопроводі може утворитися протікання. При скріпленні з'єднань спеціальним різьбленням теж є свої недоліки, адже в процесі експлуатації різьблення послабшає і почне пропускати воду.

Таких мінусів можна уникнути при встановленні труби високої якості зі зшитого поліетилену або спеціалізованого металопластику. В обох випадках з'єднання водопровідних труб стане міцним і довговічним. Якщо такі матеріали занадто дорогі для вас, то можна вибрати мідний трубопровід, що з'єднується на місцях стиків через спайки.

Придбання міської квартири, будівництво приватного будинку або капітальні ремонтні роботи, у будь-якому випадку, зобов'язують вас забезпечити гідравлічну безпеку систем водопроводу та каналізації.

Для цього потрібно:

1. Роботи санітарного та технічного характеру виконувати відповідно до проекту.

2. Організацію каналізаційної та водопровідної систем треба проводити за колекторним планом, що означає передбачати паралельне підключення водостічних труб до спеціального колектора.

3. Установка всієї сантехніки повинна проводитися недалеко від каналізаційного стояка.

4. Обов'язково потрібно дотримуватись дотримання рекомендацій та інструкцій, які дають виробники системи інсталяції, техніки для дому (прання, посудомийка) та спеціалізованого санітарно-технічного обладнання.

Якщо вам важливо, щоб власне житло мало якісну каналізаційну систему та організацію водопроводу, то роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням усіх норм і вимог.