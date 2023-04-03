Не орієнтуйтеся в процесі вибору нової пралки виключно на ціну пристрою

Вибирати нову пральну машину потрібно дуже уважно, ретельно обмірковуючи всі свої вимоги та побажання до нової техніки, адже такі пристрої використовуються постійно, а служать вони впродовж багатьох років. Як вибрати пральну машину – зручну, надійну, з правильними характеристиками та дійсно потрібними функціями, розповідає Comfy.

Вертикальна чи фронтальна

Перш ніж починати пошук оптимальної моделі пралки, варто визначитися, яка саме пральна машина вам потрібна за типом завантаження – вертикальна або фронтальна модель. За своїм функціоналом обидві ці різновиди майже однакові. Вони передбачають хороший набір програм для прання різного типу текстилю, вміють віджимати та підсушувати випрані речі.

Деякі моделі можуть передбачати повноцінний функціонал сушки, режими обробки речей парою або спеціальні програми для прання особливих речей, наприклад, спортивного одягу або ковдр. Тому обирати пральну машину варто згідно пріоритетних саме для вашої оселі особливостей конструкції та ключових технічних параметрів пралок.

Вертикальні пральні машини

Вертикальні пральні машини мають вузький, але глибокий корпус. Завантаження речей до барабану здійснюється зверху, тому вертикальні машини потрібно розміщувати так, щоби над ними зверху завжди було досить вільного місця для вільного відкриття кришки. Вертикальні пралки компактні, але місткі – кількість білизни в них вміщується майже така сама, як і в повнорозмірні фронтальні моделі, а місця вертикальний гаджет займає значно менше.

Така техніка стане відмінним вибором, якщо пристрій потрібно розмістити на невеличкій площі. Також пралки з вертикальним завантаженням дуже зручні для вагітних жінок та людей, котрі страждають на захворювання суглобів або мають проблеми зі спиною.

Фронтальні пральні машини

Корпуси фронтальних пральних машин мають інші пропорції — вони широкі, проте тонкі, що робить такі пристрої відмінним вибором для вузьких і довгих приміщень. Дверцята пральної машинки фронтального типу прозорі, завдяки чому можна краще контролювати процес прання. Наприклад, ви відразу помітите, якщо разом із білими речами до барабану потрапило щось кольорове або не призначене для прання на вибраному цього разу режимі. Завдяки тому, що верхня кришка такої пральної машинки нерухома, на неї можна ставити якісь речі.

Основні характеристики

По-перше, не орієнтуйтеся в процесі вибору нової пралки виключно на ціну пристрою. Економія має бути розумною. Пральна машинка купується на тривалий термін, і вона має бути зручною, надійною та функціональною.

По-друге, обов’язково обміркуйте, яка вам потрібна місткість барабана. Скільки речей за один раз буде пратися та з якою частотою? Чи плануєте ви прати пуховики, ковдри, об’ємні важкі штори й інші подібні речі самостійно, або ж такий текстиль ви довіряєте лише професійним хімчисткам? Зазвичай для сім’ї з 2 осіб, а також для тих, хто живе сам, цілком вистачає пральної машини з барабаном на 4-5 кг. А ось родинам із 3-4 осіб та тим, у кого є маленькі діти, варто придивлятися вже до більших моделей, що здатні за раз випрати близько 6-7 кг білизни.

По-третє, ретельно обміркуйте, який саме функціонал вам потрібний. Чи потрібен спеціальний режим для особливо ретельного прання дитячих речей? Чи необхідна функція сушіння білизни після прання? Чи будуть дійсно затребуваними спеціальні режими для прання спортивного одягу та взуття?

Нові моделі пральних машин можуть передбачати дуже велику кількість різних корисних фішок, проте усі ці навороти помітно підвищують вартість техніки. Якщо вони дійсно актуальні, то такий функціонал техніки значно полегшує життя її власникам, але коли об’єктивно необхідні всього 3-4 режими базового прання та лише один чи два режими віджиму, то вийде так, що велика, потужна та крута пралка за кілька десятків тисяч гривень використовується всього на 5-10%.

І по-четверте, звертайте увагу на два особливо важливих наразі параметри: клас енергоспоживання та мінімальну тривалість циклу прання. Чим менше електроенергії споживає пральна машина, тим більше енергоресурсів можна заощадити. А короткий режим гарантує, що у разі потреби ви встигнете випрати речі до відключення світла.

Додаткові характеристики

Рівень шуму. Коли пральна машина починає цикл віджиму, шум від її роботи підвищується. І чим вище оберти, тим гучніше. Якщо ви живете в приватному будинку, і шум пральної машини нікому не заважає, то можна особливо не морочитися з цим параметром. Проте тим, хто живе в багатоквартирних будинках з поганою шумоізоляцією, а також тим, у кого в домі є маленькі діти, варто звернути особливу увагу на рівень шуму.

Функція відкладеного старту. Завдяки такому таймеру ви легко зможете налаштувати старт циклу прання у такий спосіб, щоб пристрій завершив віджимання білизни саме до моменту вашого повернення додому з роботи або пробудження. Ця опція пральних машин особливо корисна тим користувачам, у кого встановлені багатозонні лічильники на електроенергію.

Опція прання за низьких температур. Дуже корисний параметр для тих, хто в гардеробі має багато речей із делікатних тканин, котрі потребують холодної води під час прання.

Опція обробки речей парою. Тут варто враховувати, що різні моделі можуть по-різному застосовувати пару. В одних пристроях пара використовується лише щоби освіжити речі та (або) їх дезінфікування. Деякі машинки можуть прати текстиль однією лише парою, не використовуючи ані воду, ані миючі засоби. Якщо ви хочете купити пральну машину з парою, обов’язково звертайте увагу на те, як саме вона використовується в процесі прання.