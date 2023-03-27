Яку б економічну і ефективну посудомийку ми не купили б, необхідно правильно і раціонально її використовувати

Ми намагаємося витрачати менше води та електроенергії, щоб рахунки за комунальні послуги не шокували. Побутова техніка є найбільшим джерелом витрати всіх побутових ресурсів, але без неї обходитися дуже складно. Тому потрібно обрати економну побутову техніку. Як вибрати вигідну для гаманця посудомийну машину, розповідає Comfy.

Параметри посудомийки

Один з основних параметрів, за якими відрізняються посудомийні машини, полягає в типі установки.

Вбудовані – такі посудомийки повністю інтегруються в меблевий гарнітур та зливаються із загальним інтер’єром кухні. Вони встановлюються в шафку під стільницю, а на дверцятах монтується меблевий фасад.

Окремо розташовані – такі посудомийні машини можуть встановлюватися окремо від меблевого гарнітуру у вільному місці на кухні або монтуватися під стільницю, але фасад на дверцятах не монтується.

Настільні – це компактні посудомийки, які підключаються до комунікацій так само, як і інші, але встановлюються на стіл або стільницю.

Перші два типи посудомийних машин додатково відрізняються своїми габаритами. Існує всього два види – вузька посудомийка, ширина якої становить 45 см, а також повногабаритна посудомийна машина, ширина якої не перевищує 60 см.

Інші параметри:

місткість комплектів посуду визначає те, скільки посуду ми зможемо вимити в посудомийці за один раз;

тип керування – може бути електронним чи сенсорним;

тип сушіння – після миття посуд сушиться конденсаційним типом або турбосушкою;

кількість програм – наявність необхідних програм миття та їх достатню кількість;

споживання води за одну мийку – що менше, то краще;

споживання електроенергії за цикл або клас енергоспоживання;

рівень шуму.

Скільки електроенергії витрачає посудомийна машина

Будь-яка сучасна побутова техніка має свій клас енергоспоживання. Спочатку градація класів була гранично простою і полягала в найменуванні літери латинського алфавіту – A, B, C, D, C і так далі, де А був найвищим показником економії, а літери далі вказували на велику марнотратність техніки. Але до 2018 року виробники побутової техніки та посудомийних машин зокрема стали робити настільки економну техніку, що простої градації стало недостатньо. Так з’явилися пристрої із класом енергоспоживання А+, А++ та А+++. Що більше «+», то економніша техніка.

Витрата води за цикл миття

Напевно, ви вже чули або навіть на власному досвіді зрозуміли, що витрата води, яка відбувається в результаті роботи посудомийної машини, у рази менша, ніж та витрата, яка відбувається в результаті миття посуду руками. Відповідно, купуючи посудомийну машину, ми вже йдемо шляхом економії.

Якщо ви вирішуєте, як вибрати посудомийну машину, то не зайвим буде подбати, щоб така економія виявилася ще більш ефективною. Відповідно, слід звертати увагу на такий показник посудомийки, як витрати води. Його, у свою чергу, буде не зайвим порівнювати з максимально доступним завантаженням посудомийної машини. Це означає, що найбільш повну картину бюджетності пристрою можна отримати, розуміючи скільки води буде витрачено для миття одного комплекту посуду, а не оперувати абсолютними показниками.

Місткість посудомийної машини

Набір посуду, якими вимірюється місткість посудомийки, складається з глибокої тарілки, дрібної, салатника, блюдця, чашки (або склянки), ложки та виделки. Відповідно, чим більше таких комплектів посуду вміщується в посудомийній машині, тим більше ми зможемо вимити за один раз. Найменш економними в такому розрізі є настільні посудомийні машини. Їхня місткість невелика, адже складаються вони всього з одного кошика.

Розмір посудомийної машини

Якщо слідувати логіці того, що повногабаритна посудомийна машина вміщує найбільшу кількість посуду, а настільна – найменша, слід зробити висновок щодо того, що повногабаритні посудомийки виявляються найбільш економними. Але чи це так насправді? Щоб перевірити це твердження, необхідно розібратися із середньою витратою води у кожному типі пристрою.

Якщо взяти, наприклад, настільну посудомийну машину, витрата води такого типу пристрою становить 6-7 літрів при завантаженні до 6 комплектів. Відповідно, розуміємо, що на комплект посуду потрібно від 1 літра води.

Розглядаючи вузьку посудомийну машину до 45 см, бачимо, що до неї можна помістити близько 10 комплектів, а витрата води економної посудомийної машини становитиме близько 9 літрів. У такому разі спостерігається тенденція до більшої економії води, адже на комплект уже потрібно менше літра води.

Завантаження повногабаритної посудомийної машини може досягати 13 комплектів, а витрата води буде трохи більшою за вузьку посудомийку – близько 11 літрів. Відповідно, наочно видно, що найбільш ефективною у витраті води буде саме повногабаритна посудомийка. Але економія закінчується тоді, коли ми думаємо про те місце, яке вона займатиме, адже це найбільш габаритний пристрій серед усіх типів посудомийок.

Програми посудомийної машини, що сприяють економії

Яку б економічну і ефективну посудомийку ми не купили б, необхідно правильно і раціонально її використовувати. Економна посудомийна машина має бути підкріплена відповідними програмами миття, які доповнюють економічність та роблять пристрій більш ефективним.

AUTO – така програма завдяки набору датчиків усередині посудомийної машини здатна самостійно визначити необхідну температуру для миття посуду, виходячи із забрудненості. Також самостійно програмою контролюється потрібний час. Це означає, що посуд з меншим забрудненням потребуватиме меншої кількості води та електроенергії – що є додаткова економія.

Половинне завантаження – якщо необхідно помити посуд, але посудомийна машина завантажена не повністю, можна використовувати програму половинного завантаження. Так, витрата води та електроенергії скорочується до 30%.

Швидке миття – якщо посуд не дуже брудний, не варто включати повний цикл миття на тривалий час і високу температуру, достатньо вибрати програму «Швидке миття».