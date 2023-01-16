Мікрохвильовка – це прилад, в якому можна підігрівати та готувати страви за допомогою електромагнітного випромінювання. Її специфіка роботи в тому, що ставити в неї можна не будь-який посуд, а лише з певних матеріалів та з певними характеристиками. Так прилад вам прослужить довше. Блог Comfy розповідає, що можна, а що не варто ставити в мікрохвильовку, а також яке маркування на посуді допоможуть зорієнтуватися.

Який посуд можна ставити в мікрохвильовку

1. Скло, стійке до високої температури. На ньому мають бути відсутні металеві візерунки, тріщини, рекомендується перевірити наявність спеціального маркування. Від звичайного скла воно відрізняється товстими стінками і більш високою ціною. Переваги скляної тари в тому, що вона відштовхує запахи, зберігає первісний колір під дією продуктів, легко миється, естетично виглядає, дозволяє розглянути страву. Однак при необережному поводженні її легко розбити.

2. Фаянс без металевих вкраплень. З нього роблять велику частину недорогих столових наборів.

3. Дитячий фарфор, у якого стінки товщі, ніж у звичайного. Матеріал погано переносить електромагнітні хвилі, тому такий посуд для мікрохвильовки краще не використовувати, але дозволяється іноді розігрівати в ній їжу.

4. Кам’яна кераміка, покрита глазур’ю. Цей шар захищає від проникнення хвиль всередину.

5. Глазурована глина, здатна витримувати високу температуру. Якщо покриття відсутнє, з ледь помітних пір буде випаровуватися волога, і горщик трісне.

6. Склокераміка, яка дозволяє готувати страви довгий час. Кераміка придатна для різних процесів готування, однак потрібно уникати перепадів температури, щоб посуд не тріснув.

7. Папір, призначений для виробництва одноразового посуду. Час перебування посуду з цього матеріалу в мікрохвильовці має бути мінімальним, інакше він втратить форму.

8. Харчовий пластик, з якого роблять контейнери. Він підходить для розігріву, оскільки при нагріванні до певної температури матеріал виділяє токсини. Рекомендовано використовувати посуд виключно з харчового пластика і тільки для розігріву на низькій температурі.

9. Силікон для запікання. Хороший варіант для випічки, тому що дозволяє легко вийняти виріб з форми. Однак у неї обмежений термін служби, з часом з’являється неприємний запах і страждає зовнішній вигляд.

На посуді також повинні бути відсутніми візерунки, металеві обідки. Також він має бути цілісним. Тріщини і відколи накопичують залишки їжі, що призводить до розмноження бактерій, і від радіохвиль ємність може розвалитися на частини.

Не закривайте ємності з їжею харчовою плівкою, у неї інше призначення. Висока температура розплавить покриття або призведе до вибуху під ним. Враховуйте, що в глибокій тарі час приготування буде більшим, ніж на плоскій тарілці. Рівномірність прогріву залежить від форми: коло сприяє кращому проникненню хвиль.

Яке маркування на посуді, придатному для використання в мікрохвильовці

На зворотному боці, дні, кришці кухонного начиння можна знайти різні символи, які свідчать про те, що його можна використовувати в мікрохвильовці:

квадрат з намальованими всередині кількома хвилями;

напис Microwave safe (Microwave oven safe, MICRO);

мікрохвильовка, намальована схематично, звичайним зображенням, всередині нанесені хвилясті лінії, проглядається посуд;

текст Recommended microwave;

намальована тарілка, чашка, інший вид посуду, над тарою розташовані кілька хвилястих ліній.

Якщо ви не бачите на посуді подібного маркування, то це привід підібрати інший варіант, відмовившись від експериментів. Також необхідно відмовитися від покупки, якщо маркування закреслено: воно свідчить про те, що посуд у мікрохвильовку ставити не можна.

Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку

Мікрохвильова піч працює за тим принципом, що нагріватися повинна тільки їжа, а посуд нагрівається вже від їжі. Якщо продукти залишаються холодними, а тарілка нагрілася, причину слід шукати в неправильно підібраному матеріалі.

До таких матеріалів відносять:

1. Кришталь – через вміст срібла і свинцю хвилі відіб’ються, піч постраждає, посуд лопне.

2. Фарфор – тонкий матеріал, який не можна піддавати впливу високих температур.

3. Глина – звичайна, без захисного шару з глазурі.

4. Метал – не тільки у вигляді тарілок, чашок, а й як елемент малюнка. Від цього всередині з’являться іскри, і мікрохвильова піч вийде з ладу.

5. Пластик – якщо використовуєте режим гриля: він втратить властивості, розплавиться.

6. Звичайне скло – воно нагрівається швидше продуктів.

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