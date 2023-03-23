Бойлери на 50, 75 або 80 літрів дозволять приймати душ та подавати гарячу воду на кухню

Купівля бойлера – актуальне для багатьох завдання, адже встановлення такого обладнання дозволяє завжди мати гарячу воду у своєму будинку. Проте люди часто купують опалювальне обладнання чи водонагрівач із запаcом. Це марнотратство. Teplocentr розповідає, як правильно розрахувати об’єм бойлера для вашого помешкання та зекономити при користуванні ним.

Основні критерії для вибору об’єму бойлера

Щоб зрозуміти, на скільки літрів взяти водонагрівач, треба попередньо розуміти такі моменти:

Як часто ви плануєте користуватися гарячою водою?

Прийом ванни кількома членами сім'ї з невеликою перервою чи миття посуду лише кілька разів на день? Це важливо, оскільки при безперервному використанні води вона не встигатиме прогріватися. Якщо ж ви витрачатимете її з деякими проміжками, то кожен член сім'ї зможе комфортно помитися.

Скільки людей у ​​вашій родині?

Кожен повинен мати можливість вмитися вранці, прийняти душ, те саме вдень або ввечері. І щоразу має залишатися ще невеликий запас – близько 15%, які підуть на миття посуду чи рук.

Ви частіше приймаєте лише душ або ванну?

Якщо у вас стоїть душова кабіна, то, щоб помитися двом людям, вистачить об'єму в 50-80 літрів. Якщо ж встановлена ​​ванна і ви частіше любите розслабитися, лежачи у воді, треба купити водонагрівач трохи більшого об'єму – близько 100 л. Цього буде достатньо лише на 1 людину.

Скільки точок водозабору повинен обслуговувати водонагрівач?

На кухні гарячу воду використовують досить часто. І щоб не вийшло так, що після приготування їжі та миття всього посуду на купання не залишилося води, треба максимально точно розрахувати, на скільки літрів вибрати водонагрівач. Тому на 3 точки водозабору – кухня, раковина у ванній та душ, треба встановити обладнання об'ємом 100 л.

Є альтернатива: на кухні поставити проточний водонагрівач або накопичувальну модель на 20 літрів, а у ванній установити агрегат на 50-70 літрів. Тільки в цьому випадку треба подумати з приводу ергономіки кухні та санвузла, щоб два водонагрівачі нікому не заважали.

У яку пору року використовуватиметься?

Взимку температура холодної води в квартирах нижча, ніж улітку, тому для її нагрівання буде потрібна велика потужність. Та й витрата гарячої води в холодну пору року буде більшою. Крім того, температура холодної води за містом нижча, ніж у багатоквартирних будинках.

Які бойлери і кому підійдуть

Бойлери на 30 літрів – найкращий «душовий» варіант для невеликої квартири з одним мешканцем.

Бойлери на 50, 75 або 80 літрів дозволять приймати душ та подавати гарячу воду на кухню. Вони займають трохи місця та зможуть забезпечити гарячою водою сімейну пару.

Бойлери на 100 літрів – найпопулярніший та універсальний вибір для сім'ї з дітьми, яка мешкає у міській квартирі. Такі водонагрівачі підійдуть для набору ванної, роботи на пару точок водорозбору та прийому душу.

Бойлери на 150 літрів призначені для великих сімей і людей, які вважають за краще приймати ванну регулярно.

Бойлери на 200-300 літрів оптимальні для великих квартир, будинків та сімей з 5-8 осіб, вони розраховані на мережу 220/380 В. Враховуйте, що такі бойлери довго нагріваються (до 4,75-5,75 год.) і багато важать, тому встановлюються лише на підлогу. Найвигідніше їх використовувати в житлах із встановленим двотарифним лічильником.

При підборі об'єму водонагрівача не варто дивитися на бойлер із запасом. Водонагрівач більшого, ніж потрібно, об'єму займе більше місця і довше нагріватиметься (50-літровий бойлер нагрівається на 1,5-2,5 години швидше за 100-літрову модель). Крім того, якщо гаряча вода необхідна і на кухні, і для душу, іноді вигідніше купити два бойлери – таким чином скоротиться час очікування нового нагріву.

Розрахунок обсягу водонагрівач за формулою

Для того, щоб зробити розрахунок обсягу накопичувального водонагрівача, скористаємося формулою:

Об'єм водонагрівача = Р. води × (t° – t1): (t2 – t1)

Р – це кількість рідини, яка вам потрібна для щоденного застосування. t° – температура води у крані на виході. t1 – вхідна температура (влітку може досягати 16°С, взимку 9°С). t2 – температура нагрівання (може досягати 85-90°С).

Наприклад, бойлер потрібен для сім’ї з 5 людей для прийняття душу та миття посуду. Витрата води в душі в середньому становить від 4 до 8 л на хвилину, залежно від насадки, що використовується. Візьмемо максимум – 8 літрів. Допустимо, кожен член сім'ї приймає душ протягом 10 хвилин. Витрата теплої води для душу: 8×10×5 = 400 л. Припустимо, що для миття посуду знадобиться 15 хвилин з витратою води 3 літри в хвилину. Витрата теплої води для миття посуду: 15×3 = 45 л. Разом, передбачувана витрата теплої води дорівнює 445 л.

Діапазон температури, зручної для людини, – приблизно 30-40°С, для розрахунків візьмемо 35°С. Накопичувальні водонагрівачі, залежно від моделі, можуть нагрівати воду до температури 35-80°С. Зазвичай рекомендують встановлювати значення терморегулятора водонагрівача на середнє значення приблизно на 55-65°С, щоб виключити ймовірність термотравми при випадковому відкриванні крана. Для розрахунків візьмемо температуру t2 = 65°С.

Припустимо, що температура холодної води, яка розбавлятиме гарячу воду з накопичувального водонагрівача дорівнює 10°С (t1).

Об'єм водонагрівача: 445 × (35 – 10): (65 – 10) = 200 л.

Цей розрахунок призначений для безперервного одночасного викоринання умов. Але існують рекомендації, як користуватися бойлером так, щоб меншого об'єму вистачило всім членам сім'ї.

Як заощадити гарячу воду в бойлері та електрику

1. Вимикайте воду тоді, коли ви нею не користуєтеся. Наприклад, коли намилюєтеся у ванній або наносите миючий засіб на посуд.

2. Робіть перерви між прийняттям душу, щоб бойлер встиг нагріти воду.

3. Вибирайте моделі із щільною теплоізоляцією та стабілізатором температури, що автоматично включає підігрів води при її охолодженні.

4. Деякі моделі забезпечені відразу декількома ТЕНами, завдяки чому вони швидше нагрівають воду.

5. Вимикайте на ніч бойлер, і економія електроенергії складе кілька десятків кіловат на місяць.

6. Інший варіант – не нагрівайте воду більше 60 градусів, оскільки чим вище температура, тим швидше остигає вміст бойлера.

7. Встановіть розетку з таймером – в заданий час подача електрики відключається, і бойлер працює тільки в заданий період, весь інший час зберігаючи воду гарячою завдяки теплоізоляційному шару.