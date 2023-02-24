Сучасні бойлери, крім основних функцій, мають низку додаткових, які суттєво впливають на якість їх роботи

Гаряча вода вже давно не розкіш, а незмінна складова комфортного життя. Найчастіше для задоволення цієї потреби обирають бойлер – безпечний та економічно вигідний варіант підігріву води. VBud розповідає, на які функції бойлерів варто звернути увагу при купівлі цього приладу.

Особливості бойлерів: конструкція і функціонал

До складу бойлера входять:

1. Бак з нержавіючої сталі, покритий спеціальною емаллю для захисту від корозії. Конструкція включає теплоізоляційні матеріали, які допомагають підтримувати температуру в резервуарі на потрібному рівні.

2. ТЕН (нагрівальний елемент) – може бути один або два. ТЕН буває сухий, що не контактує з водою, а також мокрий, який повністю занурений у воду, а за принципом роботи нагадує кип’ятильник.

3. Вимірювач температури – показує, скільки градусів у баку.

4. Панель управління – дозволяє встановити необхідну температуру.

Основні функції бойлерів:

рівномірний підігрів і подача води;

підтримання постійної температури всередині резервуара;

підігрів води об’ємом 50, 80 або 100 літрів з мінімальними тепловтратами.

Додаткові функції бойлерів, про які не всі знають

Сучасні бойлери, крім основних функцій, мають низку додаткових, які суттєво впливають на якість їх роботи:

1. Термообмежувач. Спеціальний датчик оберігає від сильного перегріву, чим підвищує безпеку використання пристрою, а також подовжує термін його експлуатації.

2. Захист від замерзання. Пристрій підігріває воду при її охолодженні, що дуже важливо, якщо температура в приміщенні знижується до 0ºC. Якщо цієї функції немає, постійне охолодження може призвести до несправності.

3. Періодичний нагрів до максимальної температури. Дезінфікує і підвищує якість води.

4. Захист від перепадів напруги. Завдяки цій функції пристрій не ламається при відключенні світла.

5. Функція захисту від запуску за відсутності води. Відповідає за протипожежну безпеку. Якщо резервуар порожній, пристрій не вмикається автоматично.