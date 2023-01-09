Напір води в трубопроводі не впливає на роботу бойлера

Власний водонагрівач – необхідна річ для власників приватних будинків та квартир у населених пунктах без центрального гарячого водопостачання. Крім того, і у квартирах, де гаряча вода подається централізовано, він дозволяє уникнути перебоїв з водою. Який водонагрівач – електричний бойлер, газову колонку чи двоконтурний газовий котел – вигідніше обрати, розповідає блог Pokupon.

Газова колонка: плюси та мінуси

Для такого водонагрівача потрібен газ, тому розглядати придбання газової колонки варто тим, хто має для цього відповідні умови. Нагрівання проточної води в газовій колонці здійснюється в теплообміннику безпосередньо полум’ям пальника.

Плюси газової колонки:

1. Вода в крані відразу гаряча, чекати її нагрівання не потрібно, а час подачі – не обмежена. Щоб комфортно користуватися газовою колонкою, необхідно правильно підібрати її потужність, врахувавши кількість користувачів та водорозборів (душ, мийка на кухні). Для кількох таких точок і 2-3 користувачів доцільно встановити газову колонку потужністю 20-26 кВт і продуктивністю 11-15 л на хвилину. При неправильному підборі потужності потрібний нагрів забезпечуватися не буде.

2. Компактні розміри приладу – більшість сучасних газових колонок помістяться і впишуться в інтер’єр навіть маленької кухні.

3. Можливість регулювання інтенсивності роботи пальників – сучасні моделі оснащені електронними системами керування подачею газу. Ці ж моделі дозволяють забезпечувати потрібну температуру незалежно від стрибків напору води.

4. Надійність, а в разі поломок – придатність до ремонту. Щоб колонка ламалася якомога рідше, потрібно періодично викликати майстра для техобслуговування (чистити теплообмінник від накипу).

5. Газова колонка економніше витрачає енергоносій, ніж бойлер. Колонці не потрібен газ у період простою. Бойлер же повинен періодично включатися і використовувати електроенергію для підтримки води в гарячому стані.

Мінуси газової колонки:

1. Необхідність димоходу і припливної вентиляції в приміщенні.

2. Монтаж повинен проводити фахівець-газівник, а сама наявність газового агрегату повинна бути запланована в проекті з урахуванням тиску газу і води в системі. З іншого боку, це забезпечує більшу безпеку експлуатації.

3. Більш низький ККД – близько 92%, у той час як у електричних бойлерів – близько 99%. Взимку, при дуже низьких температурах води у водопроводі, нагрівання здійснюється повільніше, і ККД може знизиться вдвічі.

4. Вимоги до напору води в системі: він повинен бути стабільним. Якщо колонка у вас звичайна, без електронної автоматики, часто можуть виникати незручності. При зміні напору на вході в колонку температура води в крані скаче (або занадто гаряча, або занадто холодна). Аналогічні стрибки відбуваються і при користуванні водою в іншій точці подачі. Приймаючи душ, ви відразу відчуєте по температурі або натиску, якщо хтось смикне ручку бачка в туалеті або почне мити посуд на кухні.

Електричний бойлер: плюси та мінуси

Електричний бойлер має вигляд резервуара певного обсягу, до якого підводиться холодна вода. У баку за допомогою електричних нагрівальних елементів (ТЕНів) вода прогрівається до заданої температури.

Плюси бойлера:

1. З точки зору ціни бойлери дещо вигідніші, ніж газові колонки. Якщо вважати, що оптимальний об’єм бойлера для трьох людей становить 80-100 л, то ціна стартує від 2200 грн. Водночас вартість газової колонки з найбільш затребуваною і популярною потужністю 20 кВт – від 2500 грн. Звичайно, це порівняння умовне, адже ціни залежать від бренду, наявності автоматики в колонці та інших показників.

2. Напір води в трубопроводі не впливає на роботу бойлера. Ви застраховані від того, що з крана на кухні поллється занадто гаряча вода, якщо хтось включив душ.

Мінуси бойлера:

1. Великі розміри. Бак об’ємом 80-150 л складно розмістити в умовах малогабаритних квартир, особливо якщо ви хочете його кудись сховати. Вага котла вимагає потужного кріплення і міцну стіну.

2. Обмеження в обсязі споживання води. Якщо ви неправильно підібрали літраж, то при безперервному використанні гарячої води кількома членами сім’ї комусь води не вистачить. Потрібно буде чекати, поки вода нагріється.

3. Вимоги до якості електропроводки в приміщенні: вона повинна витримувати велику потужність, інакше можливий перегрів дроту та загоряння.

4. Під час планових відключень електрики нагріти воду не вдасться.

Бойлер непрямого нагріву: плюси та мінуси

Ще один варіант забезпечення житла гарячою водою – бойлер непрямого нагріву. У таких водонагрівачів відсутнє власне джерело тепла: вода гріється за допомогою теплоносія, нагрітого іншим приладом (котлом) або системою централізованого опалення.

Плюси бойлерів непрямого нагріву:

1. Протягом опалювального сезону придбання бойлера непрямого нагріву себе цілком виправдовує. Витрат на додаткові енергоносії (газ, електрика) практично немає.

2. У будинках без централізованого опалення часто встановлюють двоконтурні газові котли, які, однак, нагрівають воду слабко та повільно. Виходом може бути підключення до двухконтурного котла бойлера непрямого нагріву. Використовуючи тепло з контуру опалення, бойлер в ощадному для котла режимі забезпечує постійний запас гарячої води.

Мінуси бойлерів непрямого нагріву:

1. Влітку і в міжсезоння твердопаливний або газовий котел включати немає сенсу. Доведеться користуватися додатковим накопичувальним електробойлером або вибирати модель непрямого нагріву з додатковим нагрівальним ТЕНом.

2. Ціна бойлера непрямого нагріву вище, ніж у звичайних бойлерів і колонок: від 6 тисяч гривень і вище. Потрібно також врахувати, що все обладнання, необхідне для підключення котла до системи, теж коштує грошей.

3. Бажано залучити досвідченого фахівця, який допоможе опрацювати проект включення бойлера непрямого нагріву і здійснити його установку і налаштування.

Водонагрівач-титан з топкою: плюси та мінуси

Хороше пристосування для нагріву води в приватному будинку або на дачі, де є димар, але не в квартирі. Конструкція приладу має вигляд печі і водогрійного бака-титану, виконаного з нержавіючої сталі. Використовується тверде паливо (дрова, вугілля), холодна вода постійно надходить в бак через водопровід або за допомогою насоса і при нагріванні направляється у змішувач.

Плюси твердопаливного водонагрівача:

1. Простота в обслуговуванні.

2. Можливість використовувати різні види палива, у тому числі горючі побутові відходи.

Мінуси твердопаливного водонагрівача:

1. Відсутність автоматизації: процес потрібно контролювати.

2. Не вийде встановити в квартирі, де відсутній димохід.

3. Довгий час нагріву води.

4. Необхідність десь складати паливо.

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