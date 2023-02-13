Якщо у вас складний робочий день, саме ванна дозволить повноцінно розслабитися

Навіть найновіша душова кабіна не зможе замінити ванну, адже вона включає в себе обидва варіанти, а також функції гідромасажу і джакузі. Звичайно, якщо справа стосується особистих принципових переваг, то людину не переконати. Однак, якщо покупець ще не визначився з вибором типу сантехніки, «Зелена садиба» розповідає, чому краще віддати перевагу ванні.

Перш ніж купувати умивальник, підвісний унітаз або будь-яку іншу сантехніку, потрібно проаналізувати технічні характеристики виробів і порівняти всі «за» і «проти». Такі товари надовго, тому вам повинно бути комфортно їх використовувати.

Якщо доводиться економити простір у маленькому помешканні, вибір майже очевидний: душова кабіна. Проте навіть у такому випадку це не завжди найкраща альтернатива. Якщо у вас складний робочий день, саме ванна дозволить повноцінно розслабитися. Крім того, вона ефективніше очищає тіло від поту та бруду, а також дозволяє провести різні лікувальні процедури.

Якщо ви маєте маленьких дітей – саме у ванні їх купати найзручніше. Малюкові необхідний ніжний догляд за шкірою, чого не може надати сильний натиск потоку води з душу. Крім цього, плавання робить позитивний вплив на м’язи дитини, а дитині буде приємно гратися у воді з будь-якими іграшками.

Якщо порівнювати душ і ванну за витратами води, то прийняття душу є більш вигідним. Проте це правило працює лише в тому випадку, якщо ви дійсно просто приймаєте душ, а не любите там поспівати чи хочете добре зігрітися. У таких випадках різниці в кількості витраченої води майже немає.

Крім того, ванна може виконувати й інші функції:

прання великих речей;

мийка великого посуду;

купання тварин;

накопичення запасу води при необхідності.

Потрібно також врахувати особливості квартири. Якщо у вас невеликий напір води по стояку, тоді душова кабіна зовсім не підійде. З цієї ж причини може не функціонувати гідромасажна система.

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