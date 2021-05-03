Великий плюс ванної кімнати в будинку – це вікно, якого у квартирі в санвузлах зазвичай немає

Ванна кімната у приватному будинку – це можливість створити більше, ніж те, що дозволяє обмежений простір квартири. Головна її перевага – найчастіше великі розміри, де можна розмістити все необхідне, розширити стандартний функціонал і реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення, пише «Зелена садиба».

Поради для оформлення ванної кімнати у заміському будинку

Кількість. Не обов’язково зупинятися на одній ванні. Ще одна перевага заміського будинку – можливість встановити кілька ванних кімнат. Дуже зручно мати, крім основної, ще й гостьову ванну. Вона може бути меншою за розміром, але з усім необхідним мінімумом. Зазвичай гостьову ванну кімнату роблять на першому поверсі, а для господарів – на другому. Якщо поверхів більше – ідеально мати ванну кімнату на кожному з них.

Вікно. Великий плюс ванної кімнати в будинку – це вікно, якого у квартирі в санвузлах зазвичай немає. Воно не тільки дасть можливість купатися, мружачись від ласкавого ранкового сонечка, але й дозволить поставити у кімнатні рослини. Для більшості тропічних ліан вологі умови ванної кімнати – просто рай.

Ванна по центру. Дуже цікаво виглядає санвузол, де ванна розташована не поруч зі стіною, як звикло у квартирах, а в центрі приміщення. Такі ванні кімнати ми бачили у французьких фільмах, а тепер можемо створити Париж у себе вдома.

Розширене наповнення. У просторій ванній кімнаті можна вмістити все необхідне. Крім стандартного набору сантехніки – ванни чи душової кабіни, умивальника з дзеркалом та пральної машини, – можна додати пісуар, біде, конструкції для зберігання, додаткові дзеркала, столик, крісло, окреме місце для мейк-апу тощо.

Темні кольори. Темні кольори не бажано використовувати у маленьких приміщеннях, оскільки вони візуально зменшують простір. Тож простора ванна кімната в заміському будинку розширює дизайнерський потенціал – тут сміливо можна використати навіть чорний колір.

Камін. Досить нестандартна ідея – зробити ванну кімнату з каміном. Зазвичай для цього використовують маленький газовий або електричний – але ретельно продумайте питання безпеки. Камін виконує не тільки декоративну функцію, а й створює надзвичайну атмосферу затишку.

Різноманітність декору. У маленькій кімнаті зазвичай дотримуються мінімалізму, щоб не перевантажувати простір. А ось у просторій ванній кімнаті можна «розгулятись». Картини, ефектні люстри, вази із квітами, кімнатні рослини, декілька килимків, кошики – вміститься усе.