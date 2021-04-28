Найчастіше віконниці можна побачити на кухні, проте і в інших кімнатах вони стануть прикрасою

До винайдення віконного скла віконниці захищали будинок та його мешканців від негоди, сонячного проміння, крадіїв та цікавих поглядів сусідів. Зараз цей елемент екстер’єру втратив свою основну функцію, проте часом все ще використовується для декору, адже надає будівлям оригінальності та індивідуальності.

У сучасному дизайні віконниці бувають не лише дерев’яні, а також з різними механізмами – розкривні, розсувні, складні. «Зелена садиба» пропонує чотири варіанти сучасного використання віконниць в екстер’єрі та інтер’єрі.

Зовнішні. Повноцінні віконниці слугуватимуть не тільки як прикраса вікна, але й захистом від різних зовнішніх чинників. Із зачиненими віконницями будинок буде краще захищений, адже відкрити потрібно не тільки вікно, але й цей додатковий захист. Для надійнішого захисту знадобиться якісний замок. Продумайте також і механізм фіксації віконниць, щоб раптовий вітер не потурбував вас.

Декоративні. Якщо ж практична сторона віконниць вас не цікавить, зверніть увагу на них як на декоративний елемент. Віконниці додають будинку особливого затишку, а їхній широкий асортимент дозволить підібрати варіант, який пасуватиме до будь-якого стилю. Вінтажні віконниці можна знайти на перепродажі із старих будинків. Віконниці можна навіть намалювати на стіні – це теж буде оригінально.

Внутрішні. Віконниці так само можуть стати й елементом інтер’єру: такі вікна точно зможуть додати цікавинки будь-якій кімнаті. Найчастіше їх можна побачити на кухні, проте і в інших кімнатах вони стануть прикрасою. Якщо ви не любите штори, зверніть увагу на цей варіант оформлення вікон.

По-новому. Старі непотрібні віконниці можна переробити і на інші предмети інтер’єру, наприклад, зробити з них ключницю або вішак для одягу.