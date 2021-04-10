На ґанку навесні можна поснідати чи просто почитати книгу

Ґанок – велика перевага приватного будинку, яку особливо можна відчути саме навесні. Після зимового холоду можна вилізти з теплих домівок на вулицю, поснідати на свіжому повітрі чи просто почитати книгу. «Зелена садиба» пропонує декілька варіантів з облаштування затишного ґанку та дає поради, як зробити цей простір більш комфортним.

1. Квіти

Квіти – чи не найперший атрибут весни, і чим більше їх буде на вашому ґанку, тим краще. Крім живих квітів у вазонах чи на фасаді, можна додати і зрізані букети.

2. Меблі

Для створення затишного місця важливо підібрати зручні меблі, щоб на них хотілося проводити якомога більше часу, тому звичайна табуретка тут не підійде. Купувати нові і дорогі меблі не обов’язково, можна оновити те, що вже маєте, але що не пасує вже для дому: старі потерті лави, столи, яким понад 10 років, вінтажні крісла. Їх можна як задекорувати, так і лишити в первісному, старовинному стані.

3. Текстиль

Текстиль – один із основних елементів затишку. Першочергово потрібні подушки, які додають зручності, а також пледи і ковдри, адже погода навесні все ще досить мінлива. Обирайте свіжі кольори – блакитний, рожевий, зелений, жовтий, а також природні принти – з квітами, птахами, комахами тощо. На деяких ґанках доречно виглядають імпровізовані штори або тюль, за допомогою яких можна приховати цей затишний куточок від зайвих очей. Також чудовим вибором для ґанку стане гамак.

4. Дрібний декор

Не забувайте про непрактичні речі, які існують суто для декору та створення настрою. Це може бути декоративна люстра, клітка «для птахів» (у неї можна посадити сукуленти або поставити горщик із виткою рослиною), яскраві гумові чоботи, вінтажна статуетка, глечик та будь-що, що дарує вам естетичне задоволення.

5. Світло

Ще один незамінний елемент затишку. Якщо хочете проводити час на ґанку й вечорами, варто зробити ілюмінацію із садових ліхтарів або гірлянд.