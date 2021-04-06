Буде краще, якщо місце для такої зони відпочинку буде закладено в початковому проекті ділянки

Якщо раніше для оформлення відпочинкової зони було досить поставити мангал чи гриль у садку з великим столом, то тепер власникам дач чи заміських будинків цього замало. Зони барбекю стають більш затишними та функціональними, із сучасним обладнанням та комфортними меблями. Це й не дивно, адже в часи пандемії попит на комфортний відпочинок в домашніх умовах зріс.

Як пише «Зелена садиба», є чотири варіанти облаштування зони барбекю:

Відкрита. Підходить для невеликих ділянок та нечастих пікніків. Для цього використовують переносний варіант барбекю, мангалу чи гриля, також можна зробити легкий навіс над столом.

Підходить для невеликих ділянок та нечастих пікніків. Для цього використовують переносний варіант барбекю, мангалу чи гриля, також можна зробити легкий навіс над столом. Закрита. Стаціонарне місце зі стінами та дахом. У більшості випадків будується простора альтанка, яку використовують для комфортного відпочинку та як їдальню.

Стаціонарне місце зі стінами та дахом. У більшості випадків будується простора альтанка, яку використовують для комфортного відпочинку та як їдальню. Універсальна. Головна її особливість у тому, що у будь-який час відкритий майданчик можна переробити у закритий і навпаки. Подібні зони облаштовуються спеціальним розбірним каркасом із дерева або металу.

Головна її особливість у тому, що у будь-який час відкритий майданчик можна переробити у закритий і навпаки. Подібні зони облаштовуються спеціальним розбірним каркасом із дерева або металу. Патіо. Це кімната, яка не має даху, огорожею виступають стіни сусідніх будівель, також можна зробити навіс.

Також слід визначитися із головним елементом зони барбекю – джерелом вогню: стандартний переносний металічний мангал, стаціонарний цегляний мангал, тандир, вугільний гриль, електрогриль, стаціонарна піч або вуличний камін.

Ідеї оформлення зони барбекю (фото «Зеленої садиби»)

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