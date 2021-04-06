Затишна та функціональна: 12 ідей облаштування зони барбекю вдома
Дім — Марія Климко, 0
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Буде краще, якщо місце для такої зони відпочинку буде закладено в початковому проекті ділянки
Якщо раніше для оформлення відпочинкової зони було досить поставити мангал чи гриль у садку з великим столом, то тепер власникам дач чи заміських будинків цього замало. Зони барбекю стають більш затишними та функціональними, із сучасним обладнанням та комфортними меблями. Це й не дивно, адже в часи пандемії попит на комфортний відпочинок в домашніх умовах зріс.
Як пише «Зелена садиба», є чотири варіанти облаштування зони барбекю:
- Відкрита. Підходить для невеликих ділянок та нечастих пікніків. Для цього використовують переносний варіант барбекю, мангалу чи гриля, також можна зробити легкий навіс над столом.
- Закрита. Стаціонарне місце зі стінами та дахом. У більшості випадків будується простора альтанка, яку використовують для комфортного відпочинку та як їдальню.
- Універсальна. Головна її особливість у тому, що у будь-який час відкритий майданчик можна переробити у закритий і навпаки. Подібні зони облаштовуються спеціальним розбірним каркасом із дерева або металу.
- Патіо. Це кімната, яка не має даху, огорожею виступають стіни сусідніх будівель, також можна зробити навіс.
Також слід визначитися із головним елементом зони барбекю – джерелом вогню: стандартний переносний металічний мангал, стаціонарний цегляний мангал, тандир, вугільний гриль, електрогриль, стаціонарна піч або вуличний камін.
Ідеї оформлення зони барбекю (фото «Зеленої садиби»)
Рекомендації з оформлення зони барбекю:
- Буде краще, якщо місце для такої зони відпочинку буде закладено в початковому проекті вашої ділянки.
- Якщо плануєте повноцінну вуличну кухню-їдальню зі стаціонарною садовою пічкою, оцініть можливість підведення до обраного місця води та електрики.
- Враховуйте переважний для вашої місцевості напрям вітру. Під час перебування в зоні барбекю ви маєте відчувати аромат смажених продуктів, а не диму. Обирайте місце в низині або обнесіть територію парканом.
- Подбайте про те, щоб дим не заважав сусідам. Якщо планується стаціонарна пічка, продумайте димовідведення.
- Підберіть рівний майданчик або облаштуйте його самостійно за допомогою плитки або каміння. У мангальній зоні матеріал має бути вогнетривкий.
- Відстань від будинку має бути ретельно продуманою. З одного боку, вона не має бути дуже великою, щоб не виникало труднощів при перенесенні необхідних продуктів. З іншої сторони, розташовувати її занадто близько теж не варто: відкритий вогонь, за технікою безпеки, має горіти за 10 м від дерев та споруд із дерева і за 5 м – від цегляних та бетонних споруд.
- Зона барбекю має гармонійно поєднуватися із загальними стилем будинку та краєвидом навколо.
- До цієї зони мають бути прокладені широкі доріжки з якісним покриттям.
- Краще зробити зону барбекю з навісом, щоб захистити її від негоди.
- Не залишайте горючі та легкозаймисті речовини біля зони барбекю.
- Для зони барбекю навряд чи буде достатньо загального освітлення ділянки, тому краще подумати про окремі джерела світла: лампи, невисокі ліхтарі, ліхтарі на сонячних батарейках, світлодіодні стрічки та гірлянди, які можна заховати в кронах дерев чи кущах.
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