Будинок може бути дуже лаконічним, але оригінальні вікна привернуть до нього увагу

Чи не кожен мріє про власний будинок з цікавим фасадом, який тішитиме нас та перехожих. Проте не всі креативні дизайнерські ідеї є по кишені власникам будинку, як і послуги професійних майстрів та сучасні матеріали. «Зелена садиба» пропонує 9 ідей, як недорого покращити екстер’єр та додати вашому будинку індивідуальності.

1. Віконниці

Незначний елемент, який робить будинок дуже милим та цікавим, – віконниці. Вони можуть бути як простими та лаконічними, так і фігурними, розмальованими. Віконниці можуть замінити не дуже естетичні жалюзі або стандартні ролети.

2. Вікна нестандартної форми чи кольору

Будинок може бути дуже лаконічним, але оригінальні вікна привернуть до нього увагу. Крім того, вони зроблять цікавим не тільки екстер’єр, але й інтер’єр. Якщо можливості кардинально змінити вікна немає, їх можна задекорувати квітами, фіранками, різними деталями або пофарбувати у яскравий колір.

3. Цікаві за формою чи кольором двері

Так само оригінальної форми чи яскравого кольору можуть бути і двері.

4. Яскравий фасад

Якщо розглядаєте більш капітальні роботи з фасадом, зверніть увагу на яскраві кольори. Таким прийомом часто користуються мешканці скандинавських країн, де сонця і, відповідно, яскравих кольорів у природі не так багато. У нас переважно власники використовують для фасадів стримані кольори, тому ви маєте гарний шанс виділитися. Посилити ефект допоможуть геометричні елементи.

5. Картини та мурали

У великих містах мурали на фасадах багатоквартирних будинків – уже норма, проте і в приватному будинку можна відвести під живопис одну зі стін.

6. Мозаїка та плитка

Дуже цікаво виглядатиме на фасаді і інший вид творчості – мозаїка. Якщо ви не впевнені, що можете створити якісну композицію, зверніть увагу на плитку – навіть биту, з якої теж можна викласти оригінальний елемент.

7. Ґанок та прибудова

Ще одна прикраса будинку, для якої можна підбирати різний декор мало не щодня, – ґанок. Крісла та лави у поєднанні з текстилем, квітами уже створять оригінальний та затишний простір для відпочинку.

З часом до основного будинку ми починаємо робити прибудови, які не обов’язково мають бути стандартними чи навіть відповідати стилю всього будинку. Можна зробити сучасний та лаконічний простір, використавши скло та залізні елементи.

8. Виткі рослини

Рослини прикрашають будь-що, тому і будинок із активною рослинністю на ньому точно не буде звичайним. Ідеальними в цьому випадку будуть троянди клаймбери, які квітнуть усе літо.

9. Милі дрібнички

Якщо зараз у вас немає можливості вносити великі зміни в фасад будинку, завжди можна використати навіть невеликі елементи: ліхтарики, декоративні віночки, навіси, горщики з квітами, тощо.