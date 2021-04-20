У природі рідко трапляються монокольори, тож частина новинок виконана в популярній сучасній техніці колор-мікс

Натуральність, природність та екологічність стали трендовими в абсолютно різних сферах. Б’юті-блогери рекламують органічну косметику, світові кутюр’є відмовляються від хутра, водночас дизайнери та архітектори все частіше звертають увагу на природні будівельні матеріали, текстури, кольори та декор. У найбільш розвинених та технологічних країнах світу зводять екологічні модульні будинки, хмарочоси та навіть цілі міста.

Такі тенденції в першу чергу пов’язані з піклуванням про довкілля та майбутнє планети. Проте в той же час багато людей просто стомилися від надмірних штучності та пістрявості, що виснажують: натомість натуральні мотиви й кольори заспокоюють, додають відчуття затишку та естетику.

У тренді залишається і ринок тротуарної плитки. У ТМ «Мій Двір» кажуть, що серед архітекторів та дизайнерів зріс попит на сучасну і водночас натуральну плитку, тож для них компанія розробила нові кольори покриття – витончені та стримані водночас. Вони поєднують у собі відтінки природної палітри: сірі, зелені, жовті, білі, бежеві та інші. Частина з новинок – це однотонна класика, решта – виконані в популярній сучасній техніці колор-мікс, адже в природі рідко трапляються монокольори.

Графіт – строгий, та водночас м’який. Цей колір бруківки гарно поєднується з іншими натуральними елементами – металевими та кам’яними. Ідеально підходить для створення сучасних урбаністичних просторів. Оливка – спокійна і гармонійна, поєднує елементи сірого, зеленого і жовтого. Особливо витончено виглядає у композиції з іншими тонами, а найкраще – зі світлими. Добре пасує для просторів із витонченою класичною архітектурою.

Мигдаль – ніжний колір, що нагадує слонову кістку у поєднанні з відтінками білого і золотисто-медового. Такий колір здатний наповнити простір свіжістю, а також візуально його збільшити, як і всі світлі відтінки. Корал – чи не найбільш сміливий та екстравагантний колір із нової лінійки, додає простору насиченості та глибини. Схожий на відтінок глини, його можна поєднувати з будь-якою архітектурою.

Новинки графіт, оливка, мигдаль та корал (фото ТМ «Мій Двір»)

Колор-мікс – сучасна технологія змішування кольорів, що дозволяє створювати неповторні візерунки на бруківці. Вперше її почали використовувати у Європі досить недавно, проте вона дуже швидко стала популярною. У цій техніці ТМ «Мій Двір» розробила три нові відтінки – бісквіт, етна та арагон. Верхній шар, що складається з декількох різних барвників, може міцно триматися десятки років.

Бісквіт – делікатний колір, що передає спокій і нейтральність. Додає нотку природності та чудово адаптується під будь-який стиль – від класичного до сучасного, від бароко до хай-теку. Натомість етна – це брутальність, насиченість та глибина. Бруківка у цьому відтінку органічно виглядатиме як на приватних подвір’ях, так і у громадському просторі. А арагон – легкий та елегантний. Особливо добре поєднується з бізнес-архітектурою та сучасними будівлями.

Новинки в техніці колор-мікс – бісквіт, етна та ферум (фото ТМ «Мій Двір»)

Торгова марка «Мій Двір» працює на ринку вироблення бруківки, бетонних бордюрів, блоків та декоративних елементів уже понад 20 років і стала за цей час гарантом якості та довговічності. На всю свою продукцію компанія дає гарантію на 25 років. Придбати покриття можна у відділеннях ТМ «Мій Двір» у Львові, Милятичах, Тернополі, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді, а також замовити онлайн.