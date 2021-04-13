Під час пандемії всі ми переглянули цінність дому і його комфорту. Проте комфорт не завершується на порозі будинку – зручною та привабливою має бути і територія довкола, а весна – найкращий час, щоб про неї подбати. Водночас світ поступово повертається до життя після коронакризи, і затребуваними знову є сучасні офіси та інші громадські території.

Для власників приватних ділянок, а також для архітекторів та дизайнерів, які працюють над масштабними інфраструктурними проектами, торгова марка «Мій Двір» оновила лінійку своїх товарів та пропонує сім видів нового покриття: п’ять – тротуарних плит, і два – тротуарної плитки. Серед них є як моноформи, так і мультиформатна продукція, до якої входять від трьох до шести різних за розміром елементів. Кожна з новинок має власні особливості та призначення, і водночас всі вони відповідають сучасним тенденціям в ландшафтній архітектурі.

Плитка «Страда» найкраще пасуватиме для затишних, тихих просторів, зокрема приватних ділянок. Вона чудово поєднується з австрійською бруківкою – її текстурність створює ефект покриття історією і водночас робить більш чіпкою взимку.

Плитка «Страда» краще пасуватиме для затишних, тихих просторів (фото ТМ «Мій Двір»)

Максимально практичними є моноформатні тротуарні плити «Новатор UNO», які ідеально підходять для оздоблення невеликого простору, де немає бути нічого зайвого. Проста прямокутна форма значно спрощує монтаж і не потребує залучення спеціалізованих інструментів чи техніки. Крім того, ці плити легко поєднуються з іншою продукцією ТМ «Мій Двір», тому урізноманітнити дизайн за потреби буде просто.

«Новатор UNO» ідеально підходить для оздоблення невеликого простору, де немає бути нічого зайвого (фото ТМ «Мій Двір»)

Для сучасних та лаконічних просторів компанія розробила тротуарні плити «Модо» – стримані та мінімалістичні. У лінійці є три елементи, що дозволяє створювати безліч варіацій різних комбінацій. Так само творити сучасну архітектуру міста покликана і лінійка «Доміні» – ідеальна для динамічних просторів, адже здатна витримувати досить великі навантаження.

Тротуарні плити «Модо» – для сучасних та лаконічних просторів (фото ТМ «Мій Двір»)

Ще дві відповіді ТМ «Мій Двір» на запити нинішніх архітекторів – плити «Квадро» та «Вектор». Обидві є моноформатними і чудово поєднуються між собою. «Квадро» може бути базою для стильної міської площі або оригінальних садових доріжок, а «Вектор» доповнить її. Обидві плити мають кілька кольорів: крім класичних сірого, чорного, коричневого чи білого, для них розробили ексклюзивні відтінки – арагон, бісквіт, етна та ферум.

«Квадро» може бути базою для стильної міської площі або оригінальних садових доріжок (фото ТМ «Мій Двір»)

Тротуарна плитка «Гантель Pro» призначена для площ з великими навантаженнями та інтенсивним рухом: її Т-подібна форма забезпечує сильне зчеплення між елементами, що робить її довговічною і стійкою до навантажень та пошкоджень. Матеріал фактично не поглинає воду, що робить цю бруківку стійкою до замерзання та відтавання і забезпечує довгий термін служби, а шорстка поверхня попереджає ковзання взимку. Особливість цією плитки є наявність елементів різної висоти – 8 см, 10 см та 12 см. Щоб зекономити час, таку плитку можна укладати за допомогою машини автоматизованої механічної укладки (саме тому в назві є Pro).

«Гантель Pro» призначена для площ з великими навантаженнями та інтенсивним рухом (фото ТМ «Мій Двір»)

Торгова марка «Мій Двір» працює на ринку вироблення бруківки, бетонних бордюрів, блоків та декоративних елементів уже понад 20 років і стала за цей час гарантом якості та довговічності. На всю свою продукцію компанія дає гарантію на 25 років. Придбати покриття можна у відділеннях ТМ «Мій Двір» у Львові, Милятичах, Тернополі, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді, а також замовити онлайн.