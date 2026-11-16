Наступним етапом стане узгодження елементів меморіалізації з родинами полеглих військових

ЛКП «Муніципальна обрядова служба» 11 листопада оголосила тендер на пошук підрядника для реконструкції елементів благоустрою поля поховань ветеранів війни №34-В на Голосківському кладовищі у Львові. Очікувана вартість робіт становить 20,7 млн грн (разом з ПДВ – 24,84 млн грн), фінансуватимуться вони зі спеціального фонду міського бюджету. Пропозиції від підрядників приймаються до 27 листопада включно.

У технічному завданні, що оприлюднене на сайті електронних закупівель Prozorro.Продажі, зазначено, що підрядник має збудувати на території поля поховань ветеранів війни підпірну стінку, пішохідні доріжки, забетонувати частину території, встановити сходи з поручнями, огорожу, а також – освітлення і відведення дощової води. Елементи благоустрою, як повідомили ZAXID.NET в персслужбі ЛМР, будуть інклюзивними.

Також на території мають висадити 28 дерев, зокрема буки, понад 1,5 тис. кущів, серед них – ялівець і бересклет, та кілька тисяч квітів. Також в техзавданні йдеться про облаштування партерних, лучних та мавританських газонів і встановлення 60-ти декоративних валунів.

Завершити ці роботи мають до кінця 2027 року.

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Що ще планують на полі почесних поховань Голосківського цвинтаря

Як повідомляв ZAXID.NET, на полі почесних поховань на Голосківському цвинтарі мають облаштувати меморіал полеглим військовим. Проте наразі займуться благоустроєм, адже елементи меморіалізації ще потребують остаточного узгодження з родинами полеглих, кажуть в ЛМР.

Нагадаємо, 23 вересня 2025 року виконком ЛМР затвердив проєкт військового меморіалу на 278 поховань на Голосківському цвинтарі, розроблений ЛКП «Інститут просторового розвитку», що має стати другим у Львові меморіалом новітніх героїв – головний військовий меморіал створять на колишньому Марсовому полі.

Крім поховань, які промаркують однаковими пам’ятниками у вигляді козацьких хрестів, на території меморіалу на Голосківському цвинтарі розмістять інформаційний центр і облаштують площу перед цвинтарем. У центрі меморіалу буде тематична скульптура.

На вході в меморіал встановлять флагштоки зі символікою прапорів різних підрозділів Сил оборони. Керуючий справами виконкому Євген Бойко уточнив під час презентації, що проєкт меморіалу погоджували з родинами загиблих та з експертами. Замовником робіт визначили ЛКП «Муніципальна обрядова служба».

Додамо, що в першому кварталі 2027 року на Голосківському цвинтарі у Львові має розпочати роботу крематорій. Стендап-комік Антон Тимошенко під час концерту у Львові продав сертифікат на послуги львівського крематорію за 25 тис. грн, що запропонував на благодійний аукціон міський голова Львова Андрій Садовий, який прийшов подивитись концерт.