Незвичний лот комік розіграв на благодійному аукціоні під час свого концерту у Львові

Український стендап-комік Антон Тимошенко під час концерту у Львові продав сертифікат на послуги львівського крематорію за 25 тис. грн. Продати сертифікат на благодійному аукціоні запропонував міський голова Львова Андрій Садовий, який прийшов подивитись концерт. Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах у четвер, 12 листопада.

На оприлюдненому відео видно, як Андрій Садовий пропонує з балкону оперного театру розіграти сертифікат на послуги крематорію. Антон Тимошенко погоджується. Стартова ціна лоту – 5 тис. грн, один з глядачів піднімає ціну до 22 тис. грн. Але у підсумку сертифікат продали за 25 тис. грн. За словами мера Львова, крематорій почне працювати у першому кварталі 2027 року.

«Ви надихаєте. У нас в першому кварталі наступного року запрацює крематорій. Я думаю, якщо ви продасте сертифікат на кремацію, наприклад...», – сказав Андрій Садовий і додав, що сертифікат матиме довший термін дії.

У Львівській міській раді раніше повідомляли, що будівництво крематорію на території Голосківського кладовища вже виконане на 75–80%. Наразі підрядники завершують внутрішні оздоблювальні роботи та прокладають інженерні мережі, зокрема газопостачання, воду та електрику. Також триває підготовка до встановлення та тестування спеціальних іспанських печей. Завершити всі основні будівельні роботи на об'єкті місто планує до кінця 2026 року. Після цього фахівці проведуть необхідні пусконалагоджувальні випробування, а приймати перші замовлення заклад почне у 2027 році.

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Як повідомляв ZAXID.NET, влітку в крематорії встановили іспанські печі, а вже у вересні мав відбутися його тестовий запуск. У липні загальнобудівельні роботи були вже завершені, а внутрішні – виконані на 70%.

Будівництво крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали 2 січня 2025 року, влітку того ж року уклали договір з підрядною організацією – консорціумом «Інфрабуд» з «Галицької будівельної гільдії». Фактично будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію становить близько 170 млн грн.