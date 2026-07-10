Внтурішні роботи виконані на 70%, а загальнобудівельні – завершені

У львівському крематорії, що будується на Голосківському цвинтарі, встановили іспанські печі та готуються до тестового запуску у вересні, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Завершення деяких запланованих робіт змістилося через надто холодну зиму, проте зараз всі загальнобудівельні роботи вже завершені, а внутрішні виконані на 70%. Пусконалагоджувальні роботи заплановані на осінь.

«Дві печі для кремації, які ми отримали з Іспанії, уже встановлені, і восени плануємо їх тестово запускати в роботу. Розраховуємо, що в добу можна буде спалювати до 25 тіл. Сьогодні на кладовищах Львова в день відбувається від чотирьох до 15 поховань, тому кремацію у Львові зможуть зробити і мешканці з інших міст», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Незабаром крематорій у Львові має запрацювати (фото ЛМР)

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Як повідомляв ZAXID.NET, будівництво крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали 2 січня 2025 року, рік тому укладений договір з підрядною організацією – консорціумом «Інфрабуд» з «Галицької будівельної гільдії». Фактично будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію становить близько 170 млн грн. Роботи відбуваються за кредитні гроші.

Проєкт будівлі крематорію обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі ще в 2021 році. Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу архітекторів родом з Маріуполя, які працюють в Берліні.

Ціни на кремацію, кажуть в ЛМР, будуть відомі після запуску крематорію в роботу. Орієнтовно йтиметься про 4–5 тис. грн. Остаточне поховання померлого після кремації відбуватиметься за волевиявленням людей, які звертатимуться.

В Україні крематорії є в Києві, Одесі та Харкові, проте там працюють старі печі, у Львові ж будуть сучасні, привезені з Іспанії.