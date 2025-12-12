Печі виготовляли в Іспанії

У Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію. Дві печі для кремації, які виготовляли в Іспанії, вже привезли до Львова. Кожна піч зможе виконувати до 10 кремацій на день. Попередньо, запрацює крематорій вже весною. Львівський крематорій стане першим в Україні об’єктом із новітнім європейським обладнанням. Про це у п’ятницю, 12 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

«Печі до крематорію виготовляли в Іспанії. На кінець листопада вони вже були готові і їх відправили до Львова. Однак трохи часу зайняв процес розмитнення. Сьогодні печі розвантажили на складі підрядника, який виконує будівництво крематорію, у присутності представників виробника. Після завершення робіт з облаштування місця під печі у самій будівлі крематорію, перевеземо їх туди для монтажу і наладки. Це вже буде наступного року», — повідомив керівник ЛКП «Муніципальна обрядова служба» Максим Путря.

Запрацює львівський крематорій весною 2026 року. До цього часу планують завершити будівництво самої споруди крематорію, змонтують печі, розпочнуться інтер’єрі роботи зовні і роботи з благоустрою.

На об’єкті вже забетонували 20% перекриттів і все склепіння. Триває монтаж утеплювача та армування під подальше бетонування. На 90% готова чорнова підлога й поперечні балки, а зовнішні стіни виконані на 80%. Паралельно зводять парапети та прокладають зовнішні мережі водопостачання і водовідведення. Після завершення мурування перейдуть до встановлення вікон та утеплення фасадів. Усі роботи йдуть за графіком. Демонтаж баштового крану планують наприкінці січня – на початку лютого 2026 року.

Усі фото ЛМР

Нагадаємо, роботи з будівництва крематорію на Голосківському кладовищі розпочалися зразу ж після закладення капсули під будівництво – 2 січня цього року. Проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу: Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена. Це команда архітекторів родом із Маріуполя, що працює у Берліні.

Візуалізація крематорію

Загальна вартість робіт з будівництва крематорію орієнтовно 170 млн грн. Роботи відбуваються за кредитні кошти, адже бюджетні кошти місто спрямовує на допомогу військовим і соціальні речі. Натомість скільки буде коштувати кремація померлого, будуть розраховувати після запуску крематорію в роботу. Тариф визначатимуть відповідно до встановлених нормативів, з врахуванням роботи самих печей та всього обладнання крематорію. Орієнтовно це буде коштувати 4 – 5 тис. грн.

Потреба крематорію у Львові є актуальною через обмеженість місця на кладовищах, кремація є більш екологічним варіантом, а також – дешевшим. За даними ЛКП «Муніципальна обрядова служба», урни з прахом дозволять суттєво економити місце кладовища. На місці одного традиційного поховання можна розташувати до 20 урн. В Україні крематорії є у Києві, Одесі та Харкові, але там є печі старого зразка. У Львові ж буде перша сучасна піч.