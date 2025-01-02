Місце будівництва освятив капелан міської ради Андрій Сіданич

У Львові розпочали будівництво крематорію. У четвер, 2 січня, заклали капсулу на вулиці Миколайчука у Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу. Він стане частиною Голосківського кладовища», – повідомив голова міста.

За планом, крематорій має запрацювати до кінця 2025 року. Його проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Переможцем конкурсу стала команда архітекторів з Маріуполя.

«За проєктом, споруда крематорію буде одноповерховою та квадратною, матиме технічну зону, колумбарій, залу для прощань із померлими та технічну інфраструктуру. Колумбарій матиме вигляд модульної сітчастої структури. Кожен модуль буде квадратної форми, між якими розташовані пішохідні доріжки. Така структура дозволяє дублювати його і в інших місцях кладовища, збільшуючи кількість місць», – розповіли в депаратменті містобудування ЛМР.

Візуалізація крематорію у Львові

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зазначив, що буде три черги будівництва:

підготовчі роботи;

головна будівля крематорію та встановлення печей для кремації. Після завершення другої черги буде змога запустити крематорій;

зали для прощання та адміністративні приміщення.

«Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у липні 2024 року депутати Львівської міської ради погодили 60 млн грн кредиту на будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря. А «Муніципальна обрядова служба» оголосила конкурс на визначення банку, який надасть кредит для будівництва крематорію.