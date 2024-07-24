Крематорій збудують на території Голосківського цвинтаря

ЛКП «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові. Відповідну ухвалу підтримали депутати Львівської міськради на засіданні 23 липня.

Зокрема Муніципальна обрядова служба візьме в кредит у банку на 60 млн грн у формі невідновлюваної кредитної лінії. Цей кредит оформлять за програмою «Доступні кредити 5-7-9%. Вибір банку додатково погодять із депутатами.

«У 2021 році ЛКП “Муніципальна обрядова служба” отримала функції замовника будівництва будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові. Тому з метою будівництва будівлі крематорію ЛКП планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Він додав, що будівництво крематорію необхідне через обмеженість наявних львівських кладовищ, розбудову яких ускладнює щільна забудова. Крім цього, кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання. Вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря, а поховання урни з прахом є дешевшим варіантом, порівняно з традиційним похованням.

Нагадаємо, проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу з Маріуполя, які працюють у Берліні. У грудні 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження для будівництва крематорію.