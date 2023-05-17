У Львові розпочали проектування крематорію на Голосківському цвинтарі
Інженерне проектування крематорію коштуватиме для міста 3 млн 586 тис. грн
Львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» уклало договір на проектування крематорію зі знесенням споруд на території Голосківського цвинтаря. Документацію та кошторис створять до кінця 2023 року за 3 млн 586 тис. грн. На сайті державних закупівель Prozorro у понеділок, 15 травня, повідомили про переможця тендеру зі створення інженерного проектування. Ним став підприємець Віктор Копєйкін. На аналітичному ресурсі YouControl йдеться, що він спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Це один із архітекторів, який створював проект крематорію.
Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк у коментарі ZAXID.NET розповіла, що місто оголосить тендер на будівництво крематорію у 2024 році.
«Чинне законодавство говорить про те, що проектна компанія, яка виграла відкритий архітектурний конкурс і проектує крематорій. По-іншому ніяк не могло бути, тому уклали договір. Згідно з договором, проектно-кошторисну документацію мають розробити до грудня 2023 року. Ми говоримо з проектантами, щоб вони пришвидшили розроблення документації. Вона успішно пройде експертизу (на це треба приблизно місяць), тоді оголосять тендер і початок будівельних робіт. Швидше за все, це буде наступного року», – повідомила Ірина Маруняк.
Згідно із кошторисом документації на проектні роботи, комплекс крематорію складатиметься з самої будівлі, господарського блоку, та паркінгу на 32 автомобілів та навколишньої території з клумбами. Загальна площа комплексу становитиме 1600 м², а навколишня територія – 5700 м². Підрядник проведе інженерне проектування за гроші з бюджету розвитку Львова.
Проект крематорію, який затвердили у 2021 році / Фото ЛМР
Нагадаємо, що відкритий архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію будівлі крематорію відбувся у жовтні 2021 року. Тоді перемогли архітектори з Маріуполя Павло Заботін, Любов Копєйкіна, Віктор Копєйкін, Олена Кобець. У грудні 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження для будівництва крематорію.