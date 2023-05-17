Проект крематорію, який переміг на архітектурному конкурсі у 2021 році

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» уклало договір на проектування крематорію зі знесенням споруд на території Голосківського цвинтаря. Документацію та кошторис створять до кінця 2023 року за 3 млн 586 тис. грн. На сайті державних закупівель Prozorro у понеділок, 15 травня, повідомили про переможця тендеру зі створення інженерного проектування. Ним став підприємець Віктор Копєйкін. На аналітичному ресурсі YouControl йдеться, що він спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Це один із архітекторів, який створював проект крематорію.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк у коментарі ZAXID.NET розповіла, що місто оголосить тендер на будівництво крематорію у 2024 році.

«Чинне законодавство говорить про те, що проектна компанія, яка виграла відкритий архітектурний конкурс і проектує крематорій. По-іншому ніяк не могло бути, тому уклали договір. Згідно з договором, проектно-кошторисну документацію мають розробити до грудня 2023 року. Ми говоримо з проектантами, щоб вони пришвидшили розроблення документації. Вона успішно пройде експертизу (на це треба приблизно місяць), тоді оголосять тендер і початок будівельних робіт. Швидше за все, це буде наступного року», – повідомила Ірина Маруняк.

Згідно із кошторисом документації на проектні роботи, комплекс крематорію складатиметься з самої будівлі, господарського блоку, та паркінгу на 32 автомобілів та навколишньої території з клумбами. Загальна площа комплексу становитиме 1600 м², а навколишня територія – 5700 м². Підрядник проведе інженерне проектування за гроші з бюджету розвитку Львова.

Проект крематорію, який затвердили у 2021 році / Фото ЛМР

Нагадаємо, що відкритий архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію будівлі крематорію відбувся у жовтні 2021 року. Тоді перемогли архітектори з Маріуполя Павло Заботін, Любов Копєйкіна, Віктор Копєйкін, Олена Кобець. У грудні 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження для будівництва крематорію.