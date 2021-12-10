Проект майбутнього крематорію обрали на архітектурному конкурсу восени 2021 року

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 10 грудня погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво крематорію на території Голосківського кладовища.

Проект крематорію розробила команда архітекторів з Маріуполя, які зараз працюють в Берліні — Павло Заботін, Любов Копейкіна, Віктор Копейкін, Олена Кобец. Автори пояснювали, що у своєму проекті акцентують на останньому шляху людини, його сенсі та відчуттях близьких померлих у момент прощання. Проект цієї команди переміг на архітектурному конкурсі восени 2021 року.

У п’ятницю, 10 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження на будівництво крематорію на Голосківського кладовищі. Крематорій збудують на ділянці площею 2 га, його висота не має перевищувати 10 метрів.

Крематорій збудують на території Голосківського кладовища

Розробити ПКД та почати будувати крематорій мають вже у 2022 році.

Додамо, що через потребу додаткових місць для поховання у Львові запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.