Території Голосківського та Сихівського кладовищ загалом хочуть збільнити на 26 га

Через потребу додаткових місць для поховання у Львові планують розширити Голосківське та Сихівське кладовища. Йдеться про додаткові 26 га. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар. За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, процес розширення цих цвинтарів триватиме близько року.

Після приєднання нової території Сихівський цвинтар збільшиться майже вдвічі: до 19,72 га приєднають ще майже 16 га. Голосківське кладовище розширять майже на 10 га. Зараз він займає 93,8 га.

За словами Олександра Одинця, погодження для розширення меж Сихівського кладовища, ймовірно, буде складнішим та довготривалішим, аніж Голосківського. Адже землі, передбачені для його розширення, мають рекреаційне призначення та знаходяться за межами міста.

«Розпочаті певні процедури, але вони є тривалі й досить складні. Розширення площі Сихівського кладовища на 16 га планується за рахунок лісового фонду землі рекреаційного призначення. Що стосується Голосківського кладовища, то його плануємо розширяти за рахунок земель лісового фонду, які перебувають у користуванні державного підприємства лісового насіннєво-селекційно центру. Ми запустили процедуру відведення цих земельних ділянок, але вона є тривалою. Думаю, що до кінця цього року ми завершимо ці процедури і будемо мати відведені ділянки, які будуть готові для того, щоби там можна було створювати площі для поховань», – пояснив Олександр Одинець.

Він зазначив, що процедура може затягнутися через те, що необхідне погодження центральних органів виконавчої влади. Наразі вже розробили дорожню карту по Голосківському цвинтарі, а також провели декілька нарад. Зараз триває розробка детального плану, після якого буде розроблено проект землеустрою.

«Я так думаю, що не всі 100% вдасться використати під поховання, адже там є різний рельєф. Важко спрогнозувати, на скільки часу вистачить цих територій. Але при нашій потребі, яка є приблизно гектар у рік, це дасть значний запас, як мінімум 15-20 років. Але ця цифра є орієнтовна, бо вже при формуванні полів, виходячи з рельєфу, ми будемо бачити, де можна сформувати поля, де можна буде використати під господарські потреби чи будуть дороги, проїзди», – пояснив Олександр Одинець.

За словами Олександра Одинця, на сьогодні Львів займає четверте місце серед обласних центрів в Україні за потребою додаткових місць на кладовищах. До слова, за останній рік кількість поховань зросла на 26%.

На території Львова є 12 цвинтарів, із них діючий лише Голосківський. На Сихівському і Янівському підхоронюють до родичів.

«Де-юре є відкритим ще цвинтар у Рясному, але він вже зовсім заповнений. Ми звернулися до Держпродспоживслужби, щоби вони надали висновки щодо його закриття, бо він є переповнений, там зовсім немає місця для нових захоронень», – каже Олександр Одинець.

Голосківське кладовище розташоване у північно-західній частині Львова (Голоско, Шевченківський район), біля Брюховицького лісу. Його відкрили у 1980 році. Площа 93,8 га. У 2015 році цвинтар було розширено на 22,8 га.

Сихівське кладовище відкрите у 1975 році. Територія 19,72 га. Розташоване по вул. Зеленій на виїзді зі Львова, через дорогу від села Пасіки-Зубрицькі. Від часу створення територія не збільшувалася.

Нагадаємо, що раніше біля Голосківського кладовища вже виділили 2 га землі для майбутнього будівництва крематорію. У мерії вирішили оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект крематорію.

До слова, як раніше повідомляв ZAXID.NET, місць для поховання у Львові вистачить приблизно на два роки.