Кількість померлих у Львові від початку березня значно зросла. Міські морги переповнені. Медики кажуть, що виною тому став коронавірус, адже хворих побільшало. За словами комунальників, місць для поховання на цвинтарях вистачить на два роки. Територію двох кладовищ розширяють. Також працюють над проектом крематорію.

Ритуальні служби не покидають подвір'я моргу на вул. Орлика.

«Навантаження дуже збільшилося. У нас буквально за два минулих тижні — 72 покійника. І з них абсолютна більшість – це ковідні хворі, на жаль. За цілий минулий рік, починаючи від травня, у нас було 437 підтверджених випадків. А від початку цього року вже є десь 350 померлих від ковіду», – розповідає завідувач міським патологоанатомічним центром Євген Панасюк.

Зараз у лікарні швидкої допомоги з коронавірусом боряться майже 500 пацієнтів. Півсотні з них у реанімації. Їхнє життя підтримують апарати штучної вентиляції легенів. Лише за останню добу тут померло 11 людей. У морзі їх довго не тримають, адже місця там небагато.

Ховати небіжчиків тепер дозволено у відкритих трунах і без спеціальних пакетів. Адже перед похороном медики дезінфікують тіла. Захоронюють небіжчиків на трьох кладовищах у Львові: Сихівському, Голосківському та Янівському. За рік, кажуть комунальники, кількість поховань збільшилась на 43%. Місць ще вистачить, та лише на два роки.

Директор ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» Олег Герасимюк зазначає: «Сьогодні ми працюємо над розширенням Голосківського цвинтаря в межах 10,5 га за рахунок лісового фонду. Працює спеціальна комісія».

Водночас Сихівське кладовище мають збільшити на 16 гектарів. Ще одне рішення – будівництво крематорію. Місто для нього вже відвело ділянку. Невдовзі мають оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу пропозицію. У липні вже хочуть назвати переможця, а у вересні – укласти договір на проектні роботи.

В.о. начальника управління інженерного господарства Іван Матківський говорить: «До кінця року заплановано виготовити проект на облаштування крематорію. Його облаштують на відведеній землі на території Голосківського цвинтаря».

Збудувати крематорій хочуть за рік. Це буде вже четвертий такий в Україні. Зараз працюють печі у Києві, Харкові та Одесі.

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