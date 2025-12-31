У реставрації панно взяли участь викладачі, консультанти та студенти

У навчальному корпусі Львівської національної академії мистецтв відреставрували керамічне панно другої половини ХХ століття. Презентація відбулася в оновленому фоє академії мистецтв. Про це повідомили в Офісі охорони культурної спадщини.

Автором панно «Мистецтво та наука» є живописець, монументаліст Альфред Максименко, який створив монументальну панель у 1970-х роках як дипломний проєкт у складному ідеологічному контексті радянського часу. Композиція поєднує мотиви людських пропорцій, абстрактної пластики та образи, пов’язані з матеріалом, ремеслом і пізнанням.

Панно задумувалося як центральний композиційний акцент внутрішнього простору будівлі, спроєктованої для кафедр художньої кераміки та художнього скла. Панно створене за допомогою складної керамічної техніки, що вимагала численних технологічних експериментів, фізично важкої ручної праці та високої професійної майстерності. Кожен елемент створювався окремо під різною температурою випалу, враховуючи властивості матеріалу. У відновленні брали участь викладачі, консультанти та студенти.

фото Львівська національна академія мистецтв

«З часом окремі фрагменти панно зазнали пошкоджень і були частково знищені. Нещодавно твір відреставрували, що дозволило відновити його цілісність та зберегти авторський задум. Проведені роботи стали важливим кроком у збереженні цього об’єкта монументального мистецтва та поверненні йому належного місця в інтер’єрному просторі будівлі», – повідомили в офісі охорони культурної спадщини.

Панно «Мистецтво та наука» внесено до реєстру пам’яток. Як зазначають в офісі охорони культурної спадщини, композиція є невід’ємною культурною спадщиною Львова, яка сприймається не лише як мистецький твір свого часу, а й як важливий елемент культурної пам’яті міста, що зберігає історію архітектурних, художніх і освітніх процесів другої половини ХХ століття.