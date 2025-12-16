Реставраційні роботи у каплиці проводять від 2024 року

У семінарській каплиці колишнього костелу Матері Божої Громничної у Львові на вул. Винниченка, 30а завершують реставраційні роботи. Там відновили дві сцени з розписами талановитого художника Яна Генрика Розена, який працював у стилістиці сецесії. Про це повідомили в Інституті Polonika.

Фахівці провели консерваційні та реставраційні роботи на двох фресках – «Таїнство хрещення» на західній стіні та «Таїнство священства» на південній стіні.

Відновлена фреска з таїнством священства (фото Інституту Polonika)

«Основними аспектами консервації є: структурне зміцнення тиньку, очищення поверхні фрески від солей, приклеювання відшарованих і відокремлених частин фарбового шару, дослідження ступеня збереження оригінального розпису та видалення перефарбувань, виконаних у 70-х роках минулого століття, а також захист оригінального розпису, необхідні доповнення та ретуш», – пояснили в Інституті Polonika.

Фреска з таїнством хрещення супроводжується біблійною цитатою з Євангелія від Марка (Мк 16:16): «Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не ввірує – засуджений буде».

Відновлена фреска з таїнством хрещення (фото Інституту Polonika)

Раніше, під час першого етапу реставрації у каплиці, фахівці працювали над зображенням Таїнства Євхаристії. Цей розпис був у дуже поганому стані через затікання даху. Розпис очистили, з поверхні видалили сольові відкладення. Тиньк структурно зміцнили, а відшаровані частини підклеїли. Останнім етапом було видалення великих перефарбувань, виконаних у 1970-х роках.

Вартість робіт, проведених у 2025 році, становить понад 106 тис. злотих (близько 1,2 млн грн). Бенефіціаром було Товариство підтримки дослідницьких та консерваторських ініціатив.

Попередні роботи в каплиці (фото Інституту Polonika)

Настінні розписи каплиці Ян Генрик Розен створив у 1930-х роках. Він спроєктував і розписав всі стіни приміщення, а також частково склепіння. На стінах зображені Святі Таїнства з відповідними написами, оздоблені багатим рослинним орнаментом. Автором орнаментального оздоблення є Казімєж Смучак.

Каплиця розташована у будівлі колишнього костелу Матері Божої Громничної при монастирі кармеліток босих, зведених у 1644-1692 роках. З кінця XVIII століття до 1945 року в монастирських будівлях функціонувала Вища духовна семінарія. Зараз це церква Стрітення Господнього. Торік відреставрували також приміщення колишнього монастиря сестер кармеліток босих. Воно у власності Курії Львівської архідієцезії РКЦ, яка два поверхи виділила під Центр промоції польської культури у Львові.