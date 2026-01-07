Росіяни атакували два порти на Одещині

У середу, 7 січня, росіяни атакували порти «Чорноморськ» та «Південний» на Одещині. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Адміністрація морських портів України.

Порт «Чорноморськ» росіяни атакували ударними безпілотниками, а «Південний» – ракетами. Внаслідок атаки у порту «Південний» загинула одна людина. Загалом через обстріли отримали поранення восьмеро людей.

«Через атаку росіян пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери», – повідомив Олег Кіпер.

Крім того, у порту «Чорноморськ» загорілися контейнери з олією. На місцях ударів в обох портах працюють всі необхідні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки російських злочинів.

«Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка залучена у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику», – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За даними «Суспільного», попри обстріли обидва порти продовжують працювати.

Доповнено. О 19:05 Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада 2025 року росіяни атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали кілька цивільних суден.