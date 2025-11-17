Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники

Російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Одна людина постраждала, наразі тривають відновлювальні роботи.

Очільник Мінінфраструктури Олексій Кулеба додав, що в одному з портів є перебої з електропостачання, фахівці поки працюють над його відновленням.

Також росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в області. За даними ДТЕК, близько 4 тис. родин перепідключили за резервними схемами, але ще 32 500 мешканців – тимчасово без світла.

«Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 17 листопада, російські війська обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок ракетних ударів загинули три людини.