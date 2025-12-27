Росіяни намагалися закріпитися у Дронівці на Донеччині
Ситуацію у Дронівці контролюють підрозділи 81-ї бригади
Сили оборони України утримують позиції в межах Дронівки
Село Дронівка у Донецькій області станом на суботу, 27 грудня, перебуває під контролем ЗСУ. Проте ворог тисне з двох напрямків, намагаючись захопити населений пункт. Про це повідомило Угруповання військ «Схід».
Станом на 27 грудня на Слов’янському напрямку у Дронівці спостерігають складну ситуацію, але її повністю контролюють підрозділи 81-ї бригади. Військові відзначили, що наразі росіяни тиснуть двох напрямків – міста Сіверськ та населеного пункту Ямпіль. Та попри всі намагання ворога, закріпитися у населеному пункті йому не вдалося.
