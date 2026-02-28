Дим після вибуху вТегерані, 28 лютого 2026 рік

Уранці суботи, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Про це повідомив міністр оборони країни Ісраель Кац, передає газета The Times of Israel.

«Держава Ізраїль завдала попереджувального удару по Ірану, щоб усунути загрози щодо Держави Ізраїль», – сказав Кац.

За даними іранських державних медіа, в центрі Тегерана було чутно три вибухи й піднявся густий дим. В окремих районах на сході й заході Тегерана відключили лінії мобільного зв’язку, а інтернет-з’єднання стало слабкішим і працює нестабільно.

Напівофіційне іранське інформагентство Fars також повідомило про вибухи в Ісфахані, Караджі та Керманшаху.

Israel attacks Tehran pic.twitter.com/O4pToFlvR2 — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) February 28, 2026

Ісраель Кац зазначив, що найближчим часом очікується удар у відповідь по Ізраїлю, тому по всій країні оголошено надзвичайний стан і закрито повітряний простір.

За даними неназваних джерел ізраїльського 12 каналу та The New York Times, атаку Ізраїль проводить спільно з США. Спільна операція двох країн планувалась протягом кількох місяців.

Інший ізраїльський чиновник в коментарі The Times of Israel заявив, що Ізраїль готується до кількох днів конфлікту з Іраном. За його словами, ранкові удари по Тегерану та сусідніх містах були спрямовані, зокрема, на військові об’єкти іранського режиму.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social оголосив, що США нещодавно розпочали «великі бойові операції в Ірані». Водночас він не уточнив, що удари США по Ірану здійснюються спільно з Ізраїлем.

«Наша мета – захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстоких, жахливих людей», – повідомив Трамп.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що він «не задоволений» ходом останніх переговорів США з Іраном. Президент США наполягає на тому, що Іран не може мати ядерної зброї й що він не повинен мати можливості збагачувати уран.