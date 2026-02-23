Після повернення з фронту ветеран Володимир Мальчевський вирішив змінити своє життя і зайнятися зовсім новою справою – флористикою. Разом із дружиною він заснував квіткову студію Floral & Loft, де створюють екзотичні букети, продають домашній декор та підтримують інших ветеранів. Квіткова крамниця працює у Львові на вул. Малоголосківській,32.

Від ідеї до реалізації

Після звільнення зі служби Володимир Мальчевський разом із дружиною задумувався над запитанням: чим займатися.

«Мій попередній бізнес, гуртова торгівля побутовою технікою, вже не був актуальний. Бо в основному продажі відбувалися на Схід. Дружина сказала: “хочу квітковий магазин із домашнім декором”. Я спочатку сумнівався, а потім погодився», – розповідає Володимир.

За кілька днів Володимир побачив у Facebook відео, у якому йшлося про програму Львівської міськради для ветеранів «Відвага до бізнесу». Вона передбачає навчання бізнесу і гранти на заснування і розвиток власної справи. Ветеран подав документи, а його дружина взялася за підбір квітів та декору. Так вони синхронно почали працювати над проєктом.

«Це було трохи страшно, – зізнається Володимир. – Ми ще не знали, чи отримаємо грант, але навчання від міської ради було дуже корисним. Там були модні ментори, класні викладачі. Ми отримали практичні знання».

Після успішного завершення курсів подружжя отримало грант на 300 тис. грн для старту бізнесу. За ці гроші придбали торгові полиці, флористичні столи, освітлення, холодильну вітрину та спліт-систему для охолодження квітів. У приміщенні, де раніше була пекарня, довелося винести старе обладнання та зробити ремонт, а також очікувати на торгові полиці та холодильну вітрину.

Від ідеї до відкриття магазину пройшло близько чотирьох місяців. Офіційне відкриття крамниці відбулося 1 червня 2025 року, а вже наступного дня Володимир склав свій перший букет.

«Люди були задоволені, це головне», – каже він.

Дружина Володимира є флористом: вона пройшла спеціальні навчання та відповідає за вибір асортименту квітів і їх закупівлю. Володимир, будучи ветераном, допомагає їй у веденні справи та займається доставкою квітів.

Магазин пропонує широкий асортимент екзотичних та тропічних квітів, серед яких гортензії, еквадорські троянди, протеї та інші рідкісні сорти.

«Особливість мого магазину – велика палітра квітів і безкоштовна доставка по Львову. Також ми надаємо знижки для ветеранів, військових та їхніх родин», – пояснює Володимир.

Власник підкреслює, що кожна квітка потребує особливого догляду. Еквадорські троянди, наприклад, подорожують два тижні у паперовій упаковці і холодильниках, а перед продажем їх обрізають і ставлять у воду.

«Ми знаємо, як поводитися з кожною квіткою, щоб вона зберегла форму і колір. Від цього залежить тривалість життя букета», – каже він.

Окрім широкого асортименту квітів, у магазині представлений великий вибір домашнього декору. Одна з полиць посуду – це продукція іншого ветеранського бізнесу «Зірка з неба».

Спогади про фронт

На фронт Володимир Мальчевський пішов на початку повномасштабного вторгнення, каже: не міг сидіти склавши руки.

«Це наша земля, наша Батьківщина, і ніхто не має права, скажімо, приходити й розказувати нам, як тут жити», – каже Володимир.

На фронт захисник потрапив у складі 10-го окремого стрілецького батальйону, вже там бійців перевели у 116-ту полтавську бригаду ТрО. На фронті Володимир був рік.

«Ми перебували у Харківській і у Сумській області. Завдань було багато. Насамперед треба було вкопатися, однозначно зробити укриття, зробити бліндажі. Друге завдання – це спостереження. А третє – це вже хтось дроном літав, хтось мінометом виїжджав, ставав на точки», – розповідає ветеран.

Володимир відзначає стосунки та взаємодію з побратимами.

«Ми там як брати були, навіть інколи між братами немає таких тісних відносин, які були між нами. Ми розуміли один одного лише з погляду. Нам треба було сказати просто цифру, код, будь-що, і ми розуміли. Ми були всі разом, кожен мав своє завдання і кожен знав, що він має робити», – пригадує ветеран.

Також захисник ділиться приємними спогадами про місцевих мешканців.

«Були такі приємні моменти, коли ми сиділи з хлопцями в укріп зонах або в укриттях, і приходили місцеві мешканці, приносили щось свіжозварене, свіжоспечене, щось гаряченьке. Це було насправді дуже круто. Відчувалася така підтримка, відчувалось те, що ми дійсно робимо корисну справу, відчувалось, що населення все-таки за нами. Щоправда, були й неприємні ситуації, але про них згадувати не хочу», – каже Володимир.

Ветеран не забуває про фронт, каже: таке забути неможливо, зазвичай тамтешні події згадує, коли зустрічається з побратимами. Після служби йому було важко адаптуватися до цивільного життя.

«Адаптуватися було важко, насправді було важко, після служби просто хотів тиші хотів спокою. Найбільше допомагає час. Й те, що відкрив магазин, також відіграло важливу роль», – розповідає він.

Лайфхаки та плани на майбутнє

Попит на букети, каже Володимир, буває різним. Найактивнішим днем було 14 лютого – День закоханих. Тоді він, доставляючи квіти, наїздив 400 км по Львову.

«Це була суцільна біганина, багато людей, черги. У студії працювала моя дружина з помічницею, а я безпосередньо займався доставкою по Львову. Ми з завданням справилися, як справжня команда, всі були задоволені, всім всього вистачило і це основне», – каже Володимир.

Для промоції квіткової студії Володимир придумав лайфхак. Він час від часу таксує містом і роздає пасажирам свої візитівки зі знижкою на квіти 10%. Ветеран каже: ця схема дійсно працює.

Володимир планує розширювати бізнес у Львові, але поки тримає конкретику в секреті. А головна мрія ветерана – мир в Україні.

Замовити букет у квітковій студії Floral & Loft, і водночас підтримати ветеранський бізнес, можна не лише фізично. Можна це зробити за номером телефону – 097 702 0912 або через Instagram.