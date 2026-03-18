Посадовиці оголосили підозру на робочому місці

Співробітники НАБУ та САП викрили начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба НАБУ 18 березня.

За версією слідства, підозрювана вимагала 2 млн грн хабаря від підприємця за успішне проходження податкової перевірки та нестворення перешкод для роботи підприємства.

Посадовицю затримали після одержання 1,5 млн грн хабаря. Їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Правоохоронці зараз встановлюють обставини вчинення злочину та інших можливих учасників корупційної схеми.

У ДПСУ заявили, що завжди послідовно та жорстко реагують на будь-які прояви корупції, а інформація щодо викриття посадовиці податкової – предмет розслідування правоохоронних органів.

«ДПС всебічно сприяє роботі правоохоронних органів та надає всю необхідну інформацію у межах компетенції. Податкова зацікавлена у всебічному, об’єктивному і швидкому встановленні всіх обставин справи», – додали у податковій.

