Йдеться про керівника ГО «Карпатський шлях ЮА» Едуарда Худайберганова

В Ужгороді оголосили підозри у хабарництві колишньому військовослужбовцю центру комплектування і керівнику громадської організації, які організували ухилянтам «бронювання» в ТЦК. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Йдеться про схему з продажем відтермінованих повісток в Ужгородському РТЦК та СП. За даними слідства, організатори за 1,7 тис. доларів пропонували клієнтам оформити офіційні повістки до ТЦК, видалити відомості про розшук із державного реєстру та змінити місце військового обліку – без фактичної присутності військовозобов'язаних.

«Повістки вони мали носити з собою, аби мобільні групи оповіщення не могли вручити нові та була можливість вільно проїхати блокпости прикордонників. В одному з епізодів спільники запропонували підприємцю вирішити питання щодо його працівників, які перебували у розшуку та не мали законних підстав для відстрочки. За чотирьох військовозобов’язаних вимагали 6,8 тис. доларів», – розповіли у вівторок, 19 травня, у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про керівника громадської організації «Карпатський шлях ЮА» Едуарда Худайберганова та колишнього працівника Ужгородського ТЦК В’ячеслава Югаса.

Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво з вимаганням). Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення. У СБУ додали, що перевіряють інформацію про причетність до схеми в.о. начальника РТЦК та його підлеглого.

Нагадаємо, 15 травня поліція прийшла з обшуками в Ужгородський РТЦК і СП. Слідчі дії провели також у т.в.о. начальника центру комплектування Миколи Мигалейка.