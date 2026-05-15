Обшуки проходять у т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП Миколи Мигалейка

В Ужгородському районному центрі комплектування та соцпідтримки проходять обшуки. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

За словами правоохоронців, наразі у ТЦК тривають слідчі дії. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити згодом.

Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола додає, що обшуки проходять також у т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП, підполковника Миколи Мигалейка, а також ще в трьох людей. За словами депутата, справа стосується продажу відтермінованих повісток.

«Чоловікам могли за гроші оформлювати повістку до Ужгородського ТЦК не на завтра, а одразу на дату через місяць чи більше. Людина отримує повістку на майбутню дату, спокійно ходить собі ще місяць, а за цей “календарний комфорт” щомісяця стабільно платить», – написав Віталій Глагола у телеграмі.

Нагадаємо, Ужгородський РТЦК і СП опинився у центрі скандалу після візиту уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Чоловіків утримували у неналежних умовах. Зокрема, вони не мали достатньої кількості посуду, через що були змушені їсти по черзі. Також вони не отримували належну медичну допомогу та медикаменти. Крім того, у РТЦК зафіксували випадки утримання людей без належних правових підстав.

Омбудсмен виявив у РТЦК ветерана бойових дій, який мав відповідне посвідчення, однак його не відпускали з приміщення. Також відомо, що деяких чоловіків утримували в РТЦК майже два місяці, в окремих випадках у них вилучали документи та мобільні телефони.

Після цього заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК Олександр Бовкуненко заявив, що начальника Ужгородського РТЦК переведуть у бойову частину.