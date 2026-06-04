У Хмельницькому вихованці футбольної школи та їхні батьки вийшли на мітинг під будівлю ТЦК. Вони вимагали відпустити 56-річного тренера, стверджуючи, що той має законні підстави для відстрочки від мобілізації.

Про подію у середу, 3 червня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його інформацією, йдеться про тренера футбольної школи «Мрія», який працює з близько 200 дітьми та доглядає за своєю 88-річною лежачою матір’ю – через це він нібито має відстрочку.

На оприлюдненому відео видно, як діти викрикують: «Тренера!», вимагаючи відпустити свого наставника.

Увечері того ж дня ситуацію прокоментували у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Там повідомили, що під час перевірки військово-облікових даних чоловіка встановили: він перебуває на військовому обліку, однак не має оформленої відстрочки та не надав документів, які б підтверджували підстави для її отримання.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Громадянина доставили до обласного збірного пункту та направили на військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнано придатним до військової служби», – зазначили у ТЦК.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У терцентрі додали, що після завершення всіх передбачених процедур чоловікові під підпис вручили мобілізаційне розпорядження із зазначеною датою прибуття до ТЦК. Після цього він залишив збірний пункт.