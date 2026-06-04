Працівники ТЦК стверджували, що староста мала розіслати повістки поштою

Старокостянтинівський районний суд скасував штраф у розмірі 34 тис. грн, накладений ТЦК на старосту Самчинецького старостинського округу. Посадовиця довела, що виконала розпорядження щодо оповіщення військовозобов’язаних належним чином, а тому підстав для покарання не було.

Як йдеться у рішенні від 28 травня, у березні 2026 року староста увійшла до складу групи оповіщення Миролюбненської сільської ради. Під час вручення повісток члени групи не застали п’ятьох військовозобов’язаних за місцем реєстрації. Про це склали відповідні акти та повідомили територіальний центр комплектування.

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Попри це, наприкінці березня ТЦК склав щодо посадовиці протокол за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та оштрафував її на 34 тис. грн. У центрі комплектування вважали, що вона неналежно виконала розпорядження, оскільки не надіслала повістки поштою чоловікам, яких не вдалося знайти.

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У матеріалах справи ім’я позивачки не вказане. Водночас, згідно з даними з відкритих джерел, Самчинецький старостинський округ очолює Оксана Ілларіонова.

Посадовиця оскаржила штраф у суді. Вона наголосила, що закон зобов’язує представників органів місцевого самоврядування вручати повістки особисто під підпис, але не покладає на них обов’язку розшукувати військовозобов’язаних чи надсилати їм повістки поштою.

Суддя Інна Сагайдак погодилася з доводами позивачки, скасувала постанову про штраф і закрила адміністративне провадження. Крім того, суд зобов’язав ТЦК відшкодувати їй 665 грн судового збору.