Наслідки російської дронової атаки на Херсон 8 серпня 2026 року

Російським військовим наказали посилити дронові атаки на жителів Херсонської області. Йдеться, зокрема, про водіїв авто. Про це у суботу, 8 серпня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Олександра Прокудіна, інформацію про посилення терору проти жителів області влада отримала від Сил оборони. Відомо, що російським військовим наказали влаштувати «вільне полювання» на автомобілі в регіоні. Окупанти планують здійснювати атаки за допомогою безпілотників, зокрема на оптоволокні.

Олександр Прокудін закликав місцевих жителів бути обачними, а також назвав цілі, які планують атакувати росіяни.

«Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони. Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС», – розповів Олександр Прокудін.

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Нагадаємо, 4 серпня поліція оприлюднила відео, на якому зафіксували полювання російського дрона на 52-річного продавця овочів із Миколаївщини у Херсоні. Безпілотник переслідував чоловіка, а потім вибухнув біля нього. Юрія з осколковими пораненнями та контузією госпіталізували до лікарні.