Квашені помідори без оцту та аспірину. Рецепт дня
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Квашені помідори за цим рецептом виходять ароматними, пружними та насиченими смаком, як із традиційної дерев'яної діжки. Для приготування не потрібні оцет чи аспірин, природне бродіння забезпечує чудовий результат і тривале зберігання. Рецепт «Куховаримо разом».
Інгредієнти
|Помідори
|5 кг
|Часник
|20 г
|Листя хрону
|9 шт.
|Гострий перець
|1 шт.
|Перець чорний горошком
|10 г
|Лавровий лист
|5 шт.
|Петрушка
|1 пучок
|Парасольки кропу
|12 шт.
|Листя смородини
|9 шт.
|Листя малини
|3 шт.
|Листя вишні
|9 шт.
|Гірчичний порошок
|15 г
|Для розсолу:
|Холодна вода
|5 л
|Кам'яна сіль
|350 г
|Цукор
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте помідори, зелень і листя. Очистьте часник та розріжте великі зубчики навпіл. Дайте листю обсохнути на рушнику.
Крок 2
Підготуйте три чисті трилітрові банки. На дно кожної покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, часник, шматочок гострого перцю, парасольки кропу, листя хрону, смородини, малини та кілька гілочок петрушки.
Крок 3
Щільно наповніть банки помідорами. Зверху покладіть решту листя хрону, смородини, вишні, кріп і петрушку.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Приготуйте розсіл. Розчиніть у холодній воді кам'яну сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення.
Крок 5
Залийте помідори холодним розсолом так, щоб він повністю покривав овочі. Закрийте банки капроновими кришками.
Крок 6
Поставте банки в глибокі тарілки або піддони, щоб під час бродіння не витікав розсіл. Залиште їх за кімнатної температури на 3 доби.
Крок 7
Всипте в кожну банку приблизно по 1 чайній ложці гірчичного порошку. Закрийте банки та перенесіть у прохолодне місце для зберігання.
Крок 8
Після відкриття банки зберігайте квашені помідори в холодильнику. Уже за кілька днів вони набудуть приємного кислуватого смаку й чудово смакуватимуть як самостійна закуска або гарнір до м'ясних і картопляних страв.