Квашені помідори за цим рецептом виходять ароматними, пружними та насиченими смаком, як із традиційної дерев'яної діжки. Для приготування не потрібні оцет чи аспірин, природне бродіння забезпечує чудовий результат і тривале зберігання. Рецепт «Куховаримо разом».

Інгредієнти

Помідори 5 кг Часник 20 г Листя хрону 9 шт. Гострий перець 1 шт. Перець чорний горошком 10 г Лавровий лист 5 шт. Петрушка 1 пучок Парасольки кропу 12 шт. Листя смородини 9 шт. Листя малини 3 шт. Листя вишні 9 шт. Гірчичний порошок 15 г Для розсолу: Холодна вода 5 л Кам'яна сіль 350 г Цукор 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте помідори, зелень і листя. Очистьте часник та розріжте великі зубчики навпіл. Дайте листю обсохнути на рушнику.

Крок 2 Підготуйте три чисті трилітрові банки. На дно кожної покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, часник, шматочок гострого перцю, парасольки кропу, листя хрону, смородини, малини та кілька гілочок петрушки.

Крок 3 Щільно наповніть банки помідорами. Зверху покладіть решту листя хрону, смородини, вишні, кріп і петрушку. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Приготуйте розсіл. Розчиніть у холодній воді кам'яну сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення.

Крок 5 Залийте помідори холодним розсолом так, щоб він повністю покривав овочі. Закрийте банки капроновими кришками.

Крок 6 Поставте банки в глибокі тарілки або піддони, щоб під час бродіння не витікав розсіл. Залиште їх за кімнатної температури на 3 доби.

Крок 7 Всипте в кожну банку приблизно по 1 чайній ложці гірчичного порошку. Закрийте банки та перенесіть у прохолодне місце для зберігання.