Для рецепта можна використовувати як класичний кетчуп, так і гострий, щоб отримати різні відтінки смаку. Кабачки виходять хрусткими, ароматними та чудово доповнюють м'ясні страви, картоплю чи каші. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Кабачки очищені 2 кг Вода 1400 мл Кетчуп 250 г Оцет 9% 150 мл Цукор 250 г Сіль 30 г Чорний перець горошком 48 горошин Духмяний перець горошком 24 горошини Часник 8 зубчиків Спосіб приготування: Крок 1 Помийте кабачки, очистьте від шкірки та наріжте великими шматочками або кружальцями. Крок 2 Простерилізуйте банки та кришки. Крок 3 Покладіть у кожну банку по 6 горошин чорного перцю, 3 горошини духмяного перцю та по 1 зубчику очищеного часнику. Щільно наповніть банки підготовленими кабачками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння. Крок 5 Додайте кетчуп, цукор і сіль, ретельно перемішайте та варіть маринад приблизно 5 хвилин. Крок 6 Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет і ще раз перемішайте. Крок 7 Залийте кабачки гарячим маринадом до самого верху банок. Крок 8 Накрийте банки стерильними кришками та стерилізуйте їх 10 хвилин після закипання води. Герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.