Кабачки з кетчупом на зиму. Рецепт дня
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Для рецепта можна використовувати як класичний кетчуп, так і гострий, щоб отримати різні відтінки смаку. Кабачки виходять хрусткими, ароматними та чудово доповнюють м'ясні страви, картоплю чи каші. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Кабачки очищені
|2 кг
|Вода
|1400 мл
|Кетчуп
|250 г
|Оцет 9%
|150 мл
|Цукор
|250 г
|Сіль
|30 г
|Чорний перець горошком
|48 горошин
|Духмяний перець горошком
|24 горошини
|Часник
|8 зубчиків
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте кабачки, очистьте від шкірки та наріжте великими шматочками або кружальцями.
Крок 2
Простерилізуйте банки та кришки.
Крок 3
Покладіть у кожну банку по 6 горошин чорного перцю, 3 горошини духмяного перцю та по 1 зубчику очищеного часнику. Щільно наповніть банки підготовленими кабачками.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння.
Крок 5
Додайте кетчуп, цукор і сіль, ретельно перемішайте та варіть маринад приблизно 5 хвилин.
Крок 6
Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет і ще раз перемішайте.
Крок 7
Залийте кабачки гарячим маринадом до самого верху банок.
Крок 8
Накрийте банки стерильними кришками та стерилізуйте їх 10 хвилин після закипання води. Герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.