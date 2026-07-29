Обидва варіанти підходять для тривалого зберігання в морозильній камері та дозволяють використовувати ягоди взимку для різних страв

Заморозити смородину або порічки можна двома способами – цілими ягодами або у вигляді пюре з цукром. Обидва варіанти підходять для тривалого зберігання в морозильній камері та дозволяють використовувати ягоди взимку для різних страв. УНІАН розповідає, як швидко та легко заморозити чорну та червону смородину.

Як заморозити смородину з цукром?

Такий спосіб підійде для тих, хто планує використовувати ягоди для випічки. Спочатку смородину потрібно добре промити через друшляк та видалити гілочки. Після цього ягоди можна перекласти в чашу блендера, додати цукор та подрібнити до однорідного пюре.

Готову масу переливають у пластиковий контейнер і ставлять у морозильну камеру.

Як заморозити ягоди цілими?

Для цього способу ягоди також потрібно промити та очистити від сміття. Ви можете не прибирати гілочки, але важливо викласти ягоди на чистий рушник до повного висихання.

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Після цього ягоди потрібно перекласти на обробну дошку та поставити в морозилку. Коли вони заморозяться, дошку можна дістати і зсипати смородину в контейнер, сховавши його в морозильну камеру.