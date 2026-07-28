Розмір це не єдина ознака, яка може свідчити, що від покупки краще відмовитися

Під час вибору кабачків варто звертати увагу не лише на їхній зовнішній вигляд, а й на розмір. Simply Recipes розповідає, які кабачки краще залишити на прилавку.

Які кабачки не варто купувати?

Під час покупки кабачків, не обирайте занадто великі овочі, адже у міру дозрівання шкірка кабачка стає товстішою та твердішою, а м’якуш більш губчастим. Окрім цього, у великих кабачках насіння теж буде великим та може набувати гіркуватого смаку.

Натомість менші кабачки мають солодший смак, ніжнішу текстуру та менше насіння, тому краще підходять для смаження, запікання та приготування різноманітних страв.

Проте розмір це не єдина ознака, яка може свідчити, що від покупки краще відмовитися. Не купуйте кабачки, якщо вони мають м’які ділянки, сліди ударів або зморщену шкірку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати