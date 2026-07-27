Насипний пиріг з яблуками – один із найпростіших домашніх десертів, для якого навіть не потрібно замішувати тісто. Завдяки чергуванню сухої суміші, соковитої яблучної начинки та вершкового масла випічка виходить ніжною, ароматною й розсипчастою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 160 г Манна крупа 200 г Цукор 200 г Ванільний цукор 10 г Розпушувач 10 г Вершкове масло 150 г Яблука 800 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Просійте борошно у велику миску. Додайте манну крупу, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте сухі інгредієнти до однорідності

Крок 2 Помийте яблука, очистьте їх від шкірки та серцевини. Натріть на грубій тертці.

Крок 3 Змастіть форму для випікання невеликою кількістю вершкового масла. Насипте на дно третину сухої суміші та рівномірно розподіліть її. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Викладіть половину натертих яблук, після чого засипте ще третиною сухої суміші.

Крок 5 Наріжте вершкове масло невеликими кубиками та розкладіть половину по поверхні.

Крок 6 Викладіть решту яблук, засипте їх залишком сухої суміші та рівномірно розкладіть зверху решту кубиків вершкового масла.

Крок 7 За бажанням злегка присипте поверхню невеликою кількістю цукру для рум'яної скоринки.