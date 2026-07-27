Швидкий насипний пиріг з яблуками. Рецепт дня
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Насипний пиріг з яблуками – один із найпростіших домашніх десертів, для якого навіть не потрібно замішувати тісто. Завдяки чергуванню сухої суміші, соковитої яблучної начинки та вершкового масла випічка виходить ніжною, ароматною й розсипчастою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|160 г
|Манна крупа
|200 г
|Цукор
|200 г
|Ванільний цукор
|10 г
|Розпушувач
|10 г
|Вершкове масло
|150 г
|Яблука
|800 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте борошно у велику миску. Додайте манну крупу, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте сухі інгредієнти до однорідності
Крок 2
Помийте яблука, очистьте їх від шкірки та серцевини. Натріть на грубій тертці.
Крок 3
Змастіть форму для випікання невеликою кількістю вершкового масла. Насипте на дно третину сухої суміші та рівномірно розподіліть її.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть половину натертих яблук, після чого засипте ще третиною сухої суміші.
Крок 5
Наріжте вершкове масло невеликими кубиками та розкладіть половину по поверхні.
Крок 6
Викладіть решту яблук, засипте їх залишком сухої суміші та рівномірно розкладіть зверху решту кубиків вершкового масла.
Крок 7
За бажанням злегка присипте поверхню невеликою кількістю цукру для рум'яної скоринки.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 °С. Випікайте пиріг 40–50 хвилин, поки верх стане золотистим. Дістаньте готовий пиріг із духовки, дайте йому трохи охолонути, після чого наріжте порційними шматочками та подавайте до чаю або кави.